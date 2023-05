Cote d'Ivoire: Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles - Les locaux entièrement réhabilités

Les pensionnaires et le personnel de l'Institut national pour la promotion des aveugles (INIPA) à Yopougon évoluent désormais dans un environnement plus sain et agréable. En effet, leur institut a fait l'objet d'une rénovation entière de la part du groupe SNEDAI.

Les travaux de réhabilitation ont concerné 23 bâtiments (salles de classes, aires de jeux, dortoirs, réfectoire, ateliers de formation, centre de santé, ferme, etc.), avec des travaux complémentaires comprenant la réparation d'installations sanitaires, la modernisation des dortoirs, la mise en place d'un système d'éclairage et de ventilation amélioré, la création de chemins et espaces spécifiques, etc.

A la remise des clés, Mme Lisa Sarr, directrice générale du groupe, a déclaré : « Notre initiative est le début d'un engagement renouvelé envers l'INIPA et sa mission. Nous espérons que cette réhabilitation encouragera davantage de personnes physiques et morales à soutenir des causes similaires qui visent à aider les personnes vulnérables de nos communautés ».

Cette aide, a-t-elle poursuivi, est l'engagement du groupe à contribuer pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et favoriser un meilleur épanouissement des personnes en situation de handicap, vivant dans ce centre spécialisé. Cela, conformément au programme d'entreprise engagée et responsable du groupe qui encourage à promouvoir et à participer activement à tout projet de performance durable, pour le bien-être des populations.

« C'est pourquoi, en acceptant d'accompagner ce projet de remise de dons, cumulée à la réhabilitation des locaux, nous nourrissions la volonté d'offrir à l'Administration de l'INIPA, au personnel éducatif et également aux pensionnaires, un cadre de vie qui participe à leur épanouissement. L'enjeu nous y oblige, puisque créé depuis 1974, l'INIPA est le principal centre national dédié à la prise en charge et l'inclusion sociale des mal voyants en Côte d'Ivoire », a-t-elle indiqué.

En effet, en plus d'avoir été réhabilité, l'INIPA a été équipé en matériel mobilier, domestique, didactique, éducatif par son bienfaiteur.