Afrique: Coupe de la CAF/Young Africans-USMA - Le trophée passe par un bon résultat à Dar es Salaam

ALGER — Huit années après sa première et dernière finale continentale, le club algérien de l'USM Alger jouera dimanche contre les Young Africans de Tanzanie en finale (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam (14h00 algériennes) pour préserver toutes ses chances de brandir à Alger le trophée tant attendue par le peuple "rouge et noir" à Alger.

Auteurs jusque-là d'un sans-faute dans cette épreuve, les "Rouge et Noir" espèrent, cette fois-ci, soulever le titre continental, seul trophée qui manque à leur riche palmarès.

Le club algérois compte tout mettre en oeuvre pour décrocher son tout premier titre continental, la coupe de la CAF, et cela passera inéluctablement par un bon résultat à l'issue de cette première manche de la finale, qui se jouera à guichets fermés.

"Une finale se joue et se gagne, je suis contre ceux qui disent qu'une finale ça ne se joue pas mais se gagne. Quand vous atteignez le dernier stade , il n y a pas de place à la chance. Nous sommes prêts à relever le défi pour s'adjuger le trophée. Chaque joueur aura son mot à dire, j'ai besoin de tous mes éléments pour ces deux matchs", affirmé le coach usmiste Abdelhak Benchikha.

L'USMA a composté son billet pour la finale en éliminant les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa (aller à Bouaké : 0-0, retour à Alger : 2-0), alors que les Young Africans ont passé l'écueil des Sud-Africains de Marumo Gallants en remportant les deux manches des demi-finales (aller à Dar Es-Salaam : 2-0, retour à Rustenburg : 2-1).

C'est avec un esprit conquérant que les Algérois ont fait le déplacement jeudi à Dar Es-Salaam, pour défier une équipe tanzanienne qui atteint, quant à elle, la première finale continentale de son histoire, après avoir tout gagné sur le plan local.

Côté effectif, Benchikha va bénéficier de l'ensemble de ses joueurs, avec le retour tant attendu du milieu offensif Abderrahmane Meziane, qui sera d'un apport précieux pour le secteur offensif.

"En analysant cette équipe, j'ai tiré plusieurs enseignements. Nous nous connaissons bien, mais il reste la vérité du terrain. La finale se joue en deux manches, nous devons rester concentrés sur le match retour peu importe le résultat de la première manche. Ce sera un honneur pour moi si j'arrive à offrir ce titre à mon pays", a-t-il ajouté.

Young Africans, sérieux adversaire

Fraîchement auréolés de leur titre de champions, les Young Africans espèrent mettre la cerise sur le gâteau de ce qui aura été l'une de leurs meilleures saisons. Le club le plus titré de Tanzanie, qui a récemment remporté son 29e titre de Premier League avec encore trois matchs à jouer, dispute sa toute première finale continentale.

Pourtant, personne n'a parié sur le représentant tanzanien, reversé en Coupe de la Confédération après avoir échoué à intégrer la phase de poules de la Ligue des champions.

C'est seulement la deuxième équipe tanzanienne, après leur grand rival Simba SC en Coupe de la CAF (1993), à disputer une finale continentale. "Yanga" (surnom des Young Africans) veut aller jusqu'au bout et décrocher son tout premier titre continental.

Les Young Africans ont eu un solide bilan à domicile dans la compétition. Le match aller des barrages contre le Club Africain de Tunis et le match retour des quarts de finale contre les Rivers, tous soldés par des nuls vierges, sont les seuls qu'ils n'ont pas pu remporter à la maison.

L'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele a été l'homme providentiel de cette équipe. Il a joué un rôle crucial dans leur course vers la finale en étant impliqué sur neuf buts en 10 matches. Il a marqué six buts et délivré trois passes décisives.

"J'ai perdu deux fois la finale dans le tournoi du CHAN avec le Mali et aujourd'hui, je me retrouve à disputer une autre finale de la CAF. Je suis très heureux et fier d'être à nouveau ici et mon ambition est d'effacer les échecs de ces deux finales précédentes. Nous avons une équipe très forte, de l'entraîneur au staff technique en passant par mes coéquipiers et tout le monde a joué un rôle crucial pour que nous soyons ici", a affirmé le gardien de but malien des Young Africans Djigui Diarra.

Et d'enchaîner : "Nous commençons le match aller à domicile et nous devons tout faire pour gagner ici à Dar es Salam. L'essentiel sera de garder notre cage inviolée."

Cette première manche sera dirigée au sifflet par Jean-Jacques Ngambo Ndala (RD Congo) assisté de Zakhele Thusi Granville Siwela (Afrique du Sud) et Olivier Kabene Safar (RD Congo).

Le match retour se jouera le samedi 3 juin au stade olympique du 5-juillet (20h00).