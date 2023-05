Congo-Brazzaville: Initiative pour la sécurité mondiale - Solution chinoise pour sortir l'humanité de l'impasse sécuritaire

À l'heure actuelle, les changements du monde, de l'époque et de l'histoire se déroulent d'une manière sans précédente. L'humanité se trouve dans un carrefour crucial et fait face aux défis sécuritaires majeurs. L'Initiative pour la sécurité mondiale lancée par le président chinois, XI Jinping, répond aux questions brûlantes comme « de quel concept nous avons besoin et comment parvenir à une sécurité commune ?».

Premièrement, la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable offre l'orientation conceptuelle pour sauvegarder la paix dans le monde. La logique de guerre froide ne peut que saper les perspectives de la paix et la confrontation des blocs ne peut qu'aggraver l'instabilité.

Deuxièmement, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays constitue la condition préalable pour sauvegarder la paix dans le monde. La non-ingérence est l'exigence la plus essentielle du droit international et une norme fondamentale régissant les relations internationales. La souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les pays, quelle que soit leur taille, doivent être respectées, et l'égalité des droits, des opportunités et des règles universelles doit être garantie.

Troisièmement, l'observation des buts et principes de la Charte des Nations unies donne une règle d'or pour sauvegarder la paix dans le monde. Les confrontations et conflits existants sont attribués au fait que ces buts et principes, indispensables pour défendre le multilatéralisme et rejeter l'unilatéralisme ainsi que le protectionnisme, ne sont pas réellement mis en oeuvre.

Quatrièmement, la prise en compte des préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays sert d'un principe important pour sauvegarder la paix dans le monde. Tout acte égoïste de bâtir sa propre sécurité sur l'insécurité d'autrui n'entraînera que des problèmes encore plus sérieux.

Cinquièmement, le règlement des conflits à travers le dialogue et la négociation est la seule voie pour sauvegarder la paix dans le monde. Les conflits ne peuvent pas être réglés par les guerres et sanctions, seuls le dialogue et la négociation permettront de remédier au casse-tête de l'insécurité du monde. Il nous faut nous opposer fermement aux actes de mettre de l'huile sur le feu et encourager le rétablissement de la confiance mutuelle entre les parties prenantes à travers les pourparlers diplomatiques.

Sixièmement, le traitement intégré de la sécurité dans les domaines tant traditionnels que non traditionnels est le sens intrinsèque de la sauvegarde de la paix mondiale. Sur notre planète hautement globalisée, la sécurité d'aujourd'hui démontre davantage l'interconnectivité, le caractère transfrontalier et la diversité. Face aux multiples menaces telles que les conflits régionaux, le terrorisme, les changements climatiques, la cybersécurité, la biosécurité, aucun pays ne peut y échapper tout seul. La communauté internationale doit prendre en considération tous ces aspects et coopérer étroitement pour trouver des solutions.

La Chine poursuit depuis toujours la voie de développement pacifique avec un record pour n'avoir jamais provoqué de guerre ni envahi aucun pays. Elle est disposée à mettre en oeuvre l'Initiative pour la sécurité mondiale avec tous les pays épris de paix dont le Congo, pour faire rayonner les valeurs communes à toute l'humanité, à savoir la paix, le développement, la justice, l'équité, la démocratie et la liberté, en vue de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité et un monde meilleur qui se caractérise par la paix durable, la sécurité universelle, la prospérité commune, l'ouverture et l'inclusivité, l'environnement propre et beau.

Ambassadeur de Chine au Congo