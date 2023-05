Angola: Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et l'Italie mises en lumière

Luanda — Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et l'Italie ont été soulignées, au cours de la semaine qui s'achève ce samedi, parmi les actualités politiques de l'ANGOP.

La relation a été renforcée lors d'une visite d'État de deux jours que le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a effectuée dans le pays européen, ayant rencontré les entités nationales les plus distinguées, en mettant l'accent sur son homologue Sergio Mattarella.

Dans le cadre de la visite, qui s'est déroulée mercredi et jeudi, les deux Etats ont signé plusieurs accords de coopération, mettant l'accent sur le pétrole, les transports, la finance, la santé et l'éducation.

Au Parlement italien, João Lourenço a rencontré le président du Sénat, Ignacio La Russa, et le président de cet organe souverain, Lorenzo Fontana.

Mercredi soir, le président Sergio Mattarella lui a décerné l'Ordre du mérite de la République italienne et, à la même occasion, l'homme d'État angolais a décoré de l'Ordre Agostinho Neto, son homologue et la première dame italienne, Laura Mattarella.

Le dernier jour de la visite, il a participé au Forum économique Italie-Angola, organisé par l'association d'affaires Confindustria Assafrica en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX).

Toujours au cours de la semaine qui s'achève ce samedi, les autorités angolaises ont réaffirmé leur intérêt à continuer à développer leurs efforts pour renforcer et approfondir les relations politico-diplomatiques et la coopération économique avec les États-Unis d'Amérique (USA).

Cette réaffirmation a été faite par le chef de l'État angolais, dans un message à l'occasion des 30 ans de relations diplomatiques entre l'Angola et les États-Unis, célébré le 19 de ce mois.

Dans sa missive, João Lourenço a défendu l'approfondissement des relations avec les États-Unis sur la base du respect, de la réciprocité et des avantages mutuels au profit des deux pays et des peuples.

Toujours dans le cadre de l'agenda présidentiel, la question de la paix, de la sécurité et le développement au Soudan et en République démocratique du Congo (RDC) a été à l'étude lundi, lors d'une audience que le chef de l'État angolais, João Lourenço, a accordée à la présidente du Forum des Parlements de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL), Jemma Nunu Kumba.

La semaine a également été marquée par l'approbation, par l'Assemblée nationale (AN), dans son ensemble, du projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation, avec 172 voix pour, aucune contre et autant d'abstentions.

Il s'agit de la première initiative législative de l'opposition approuvée en général par l'hémicycle, préparée par le groupe parlementaire de l'UNITA et à propos de laquelle le MPLA a exprimé une totale ouverture à sa discussion.

Toujours à la Chambre des lois, la semaine dernière, la proposition de loi générale sur le travail a été approuvée, avec 172 voix pour, deux contre et 0 abstention.

La loi générale du travail vise essentiellement à rétablir un ensemble de normes qui ont été abrogées avec la loi n° 2/2000, du 11 février, afin de créer un meilleur équilibre dans la défense des intérêts des travailleurs et des employeurs et de renforcer l'harmonie dans la relation de travail.

Le diplôme réintroduit en règle générale le contrat de travail à durée indéterminée, et assume sans équivoque le contrat de travail comme seule forme de constitution des relations juridiques et de travail.

L'ANGOP a également souligné les déclarations de la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, qui a réitéré, mardi, l'engagement de l'État angolais dans la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, la défense des droits de l'homme et la réalisation de la paix et la sécurité durables dans la région des Grands Lacs.

S'exprimant lors d'une table ronde sur la "politique étrangère de la République d'Angola dans la région des Grands Lacs", promue par l'AN, Carolina Cerqueira a déclaré qu'il était nécessaire que chacun relève le défi de transformer la région des Grands Lacs en un espace de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagés.

Dans la semaine qui vient de s'achève ce samedi, les Africains ont également célébré le 25 mai, Journée de l'Afrique, et dans une note faisant allusion à cette date, le ministère des Relations Extérieures a déclaré que "le continent continue la lutte pour éradiquer la pauvreté, l'analphabétisme, diverses endémies et la faim", causés par les crises alimentaires cycliques ».

Il ajoute que, 60 ans plus tard, d'innombrables défis demeurent pour la pleine réalisation des objectifs proposés par les pères fondateurs de l'OUA.

Dans le document, il souligne que le continent fait également face aux conséquences néfastes du changement climatique, il est le théâtre de conflits armés, d'actions terroristes, de changements anticonstitutionnels de gouvernement et cherche désormais à se remettre des effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19.