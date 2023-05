Congo-Kinshasa: Diplomatie - Quatre protocoles d'accords sanctionnent le renouveau du partenariat sino-congolais

La signature, le 26 mai, de quatre protocoles d'accords entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Chine est, sans doute, le point culminant ayant marqué le passage de Félix Tshisekedi au pays de Xi Jinping.

C'est au cours d'une cérémonie présidée par les deux chefs d'État, Xi Jinping et Félix Tshisekedi, que les documents ont été signés par les ministres concernés des deux pays des secteurs ciblés. Il s'agit précisément du Mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles ; du Mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information ; du Mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'économie numérique ; du Mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte ; et de l'Accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, la CGTN et la Radio-Télévision nationale congolaise.

À noter que la signature de ces protocoles d'entente avait été précédée par la rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État qui se sont penchés sur la nécessité d'un nouveau partenariat entre Pékin et Kinshasa. À en croire le communiqué publié à cet effet par le site officiel de la présidence de la République, il appert que la rencontre était conviviale, les deux présidents ayant eu des mots profonds pour qualifier les bonnes relations bilatérales Chine-RDC.

Le président Xi Jinping a souligné sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité son homologue, Félix Tshisekedi, pour son leadership national et régional, pour consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique et en RDC en particulier, rapporte la même source. « Je suis d'avis qu'il faut créer plus d'opportunités entre nos pays et faire évoluer les relations bilatérales vers un partenariat global stratégique », a indiqué le président chinois.

Pour sa part, le président Félix Tshisekedi a salué les grandes réalisations accomplies par la Chine dans son pays durant les dix dernières années. " J'apprécie l'histoire de la Chine et son combat mené pour défendre sa souveraineté tout comme le Congo et la tradition de non ingérence de la Chine est également une valeur partagée », a-t-il déclaré. Par ailleurs, la Chine a annoncé une aide d'urgence d'un million de dollars pour secourir la population sinistrée de Kalehe, victime des pluies diluviennes.