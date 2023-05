Congo-Brazzaville: Réinsertion - Des certificats de formation pour 'les bébés' noirs reconvertis

Douze ex-"bébés" noirs reconvertis aux métier de garnissage et de menuiserie ont reçu des certificats de fin de formation des mains du haut commissaire à la Justice restauratrice, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, en présence du maire du 4e arrondissement, Moungali, Bernard Batantou, et la présidente de l'association les Artisans de Moungali, Ghislaine Matondo.

C'est en présence d'une immense foule des citoyens de l'arrondissement que cette cérémonie s'est déroulée le 23 mai. Habillés en T-shirts blancs, couleur symbolisant la paix, ces jeunes délinquants ont pris l'engagement de renoncer définitivement au banditisme pour devenir des citoyens conséquents et responsables de leur propre destin. «Notre joie est à son comble de recevoir ces certificats de formation. Vous savez tous d'où nous venons et l'orientation que nous donnons cette fois-ci à notre avenir. Je demande à ceux qui sont encore dans le banditisme de nous rejoindre pour devenir aussi garnisseurs. L'Etat congolais prendra en charge leur formation », a confié Mavouvoungou Filemon, alias Mbenza. « Nous remercions le gouvernement de nous avoir soutenus durant cette formation. Après deux ans, je viens d'avoir mon certificat qui pourra me permettre de me faire recruter par n'importe quel atelier », a confié Dalvin.

La présidente de l'association les Artisans de Loutassi, Ghislaine Matondo, s'est réjouie de cette marque de reconnaissance de la part du gouvernement après une année de formation de ces jeunes reconvertis. Ce geste à l'égard de ces jeunes de la part du haut commissaire a été salué par le maire du 4e arrondissement qui voit en cela la volonté de mettre en musique les orientations du président de la République, Denis Sassou-N'Guesso, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

Pour sa part, le haut commissaire à la Justice restauratrice, les a instruits à plus de réalisme et de prise de conscience face à l'avenir. « De commun accord avec la présidente de l'association les Artisans de Loutassi, nous avons décidé que vous appreniez un métier. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers vous pour dire à ceux qui s'étaient égarés parmi vous de se ressaisir », a-t-il conclu.