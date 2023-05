Algérie: La 2ème édition du Salon international 'Alpharma' du 21 au 24 juin à Annaba

ALGER — La 2ème édition du Salon international de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique (Alpharma) se déroulera du 21 au 24 juin à Annaba, ont indiqué mercredi les organisateurs qui s'attendent à plus de 4.000 visiteurs qui viendront découvrir, notamment, les dernières avancées de ce secteur.

Organisé en partenariat avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le Syndicat national des pharmaciens d'officine, la Fédération algérienne de pharmacie, l'Association nationale des pharmaciens algériens et le club estudiantin "GaliPharm", le Salon réunira "les acteurs les plus éminents de l'industrie pharmaceutique ainsi que des institutions de renom avec la participation importante de laboratoires nationaux et internationaux", selon le communiqué.

Alpharma vise à "promouvoir les dernières avancées de l'industrie pharmaceutique et à fournir un environnement professionnel propice aux changes entre les experts du domaine, sur des sujets d'actualité et d'avenir dans le domaine pharmaceutique", précisent les organisateurs.

Le Salon met, également, en avant les producteurs pharmaceutiques en leur permettant de présenter leurs produits, les nouvelles technologies et les innovations utilisées dans la fabrication de leurs médicaments.

Autres objectifs de cette rencontre économique est d'encourager les start-up actives dans le secteur, et de contribuer "de manière effective" à l'accomplissement des desseins du programme gouvernemental dans le domaine de l'industrie pharmaceutique nationale.

Alpharma, qui attire également "les plus grands investisseurs et décideurs du secteur pharmaceutique", offre aux pharmaciens une opportunité d'étendre leurs réseaux, de conclure des partenariats et d'optimiser leurs activités commerciales, selon le même communiqué, qui note que le Salon "prévoit d'accueillir plus de 4000 visiteurs, parmi lesquels 2000 pharmaciens venant de toutes les régions du pays".

Par ailleurs, des conférences et des symposiums animés par des experts du domaine se tiendront tout au long des quatre journées de l'événement, dans le but de formuler des propositions et des solutions visant à développer la production pharmaceutique en Algérie.