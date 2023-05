Algérie: Journée nationale des SMA - Diverses activités dans le Sud du pays

OUARGLA — Diverses activités, culturelles, historiques et sportives ont marqué, samedi, la célébration, dans le Sud du pays, de la journée nationale des Scouts Musulmans Algériens (SMA), qui coïncide avec l'anniversaire de la mort en martyr, le 27 mai 1941, de Mohamed Bouras, fondateur du mouvement scout en Algérie.

Outre le recueillement des autorités locales, en compagnie des cadres et membres des SMA, à la mémoire des Chouhada, dépôt de gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire de nos glorieux Chouhada, l'avènement a donné lieu à Ouargla à l'organisation de diverses activités commémoratives.

L'on relève, ainsi, l'organisation à la maison de la culture Moufdi-Zakaria d'une exposition de photos et documents de certains chefs des SMA, en sus de l'animation des chants engagés, l'exécution d'un défilé, et d'une réception en l'honneur des vétérans des SMA et des vainqueurs des compétitions culturelles et sportives mises sur pied à l'occasion.

Intervenant à l'occasion, le commissaire des SMA d'Ouargla, Mahmoud Nettari a mis en valeur la grande mission assumée par les SMA menée avant et durant la Guerre de libération nationale et d'aujourd'hui dans l'ancrage des valeurs et principes du patriotisme et de la fidélité au message des Chouhada.

A Touggourt, les festivités officielles abritées cette année par la commune de Mégarine ont été marquées par la signature d'une convention de coopération entre le groupe SMA "Chahid Tayeb Benmoussa" et l'association "29 novembre 1854" de Mégarine, portant protection de la mémoire nationale et la préservation du legs historique et culturel de la région pour sa transmission aux futures générations.

Le programme commémoratif prévoit l'animation des communications sur l'historique et le parcours militants des SMA, leur mission dans le développement social, la préservation de l'identité nationale, en sus de l'organisation d'une opérette, d'une exposition sur les activités du mouvement dans la région, campagnes de bénévolat et de sensibilisation sur divers thèmes.

L'occasion a été mise à profit dans la wilaya d'El-Méniaâ pour mettre en évidence les sacrifices consentis par les SMA depuis leur création, leurs diverses activités dans la formation des générations montantes et l'organisation d'un défilé des SMA à travers des rues et ruelles de la ville.

Dans la wilaya d'Illizi, l'inauguration, au niveau du complexe sportif "17 octobre 1961", d'un nouveau siège du mouvement des SMA est le fait saillant de cette commémoration qui a donné lieu à l'organisation, à l'Office des établissements des jeunes (ODEJ), d'une exposition sur les moyens et équipements des SMA, la projection d'un vidéo-documentaire sur le mouvement et une réception en l'honneur des vétérans des SMA.

L'Institut national spécialisé en formation professionnelle "Brahim-Bekedda" de la wilaya de Djanet a, à cette occasion, servi de cadre à des manifestations, dont une exposition de photos et documents historiques, de produits d'artisanat, ainsi que l'exécution d'un défilé des SMA, et la remise de distinctions aux vainqueurs des différents concours.

L'évènement a donné lieu dans la wilaya d'El-Meghaïer d'une réception en l'honneur des vétérans des SMA de la région, en l'occurrence Fayçal Bessra et Mohamed Seghir Saker, et l'organisation d'un tournoi sportif avec la participation des groupes des SMA, avant le lancement d'un défilé à travers les artères principales de la ville.

Placée sous le signe "le scout: nationalisme, lutte et continuité intergénérationnelle", cette journée a donné lieu à diverses activités similaires dans le reste des wilayas du Sud du pays.

