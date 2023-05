Congo-Brazzaville: Coopération - Anatole Collinet Makosso s'entretient avec Sylvie Lemmet sur les enjeux de l'environnement

Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu avec Sylvie Lemmet, ambassadrice pour l'environnement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France.

De cet entretien du vendredi 26 mai à Paris, entre Anatole Collinet Makosso et Sylvie Lemmet, il a été question d'évoquer les sujets environnementaux qui sont déterminants, ayant une portée internationale, et qui demeurent d'actualité quelles que soient les évolutions géopolitiques et les tensions qui les déterminent dans le monde.

En appui des conclusions du « One Forest Summit» sur l'ambition collective concernant la préservation et la gestion durable des forêts, tenu les 1er et 2 mars derniers à Libreville au Gabon, leurs échanges ont permis d'aboutir à une possibilité d'enclencher une coopération entre la France et le Congo en matière d'environnement. De même, de donner un éclat au prochain sommet sur les trois bassins forestiers prévu dans quelques mois à Brazzaville.

Ce sommet sur proposition du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso à la 27e Conférence des Nations unies sur le climat (COP27) en Égypte servira de cadre de concertation pour la création d'une coalition mondiale pour la protection de l'environnement et de la biodiversité du bassin du Congo en Afrique centrale, de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Bornéo Mékong en Asie du Sud-Est.

Rappelons que Sylvie Lemmet est une passionnée des questions de l'environnement. A son actif dans ce domaine, entre autres, une participation aux négociations climatiques qui ont mené à l'adoption de l'Accord de Paris en 2015.