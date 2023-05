Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'ESGAE stimule la dynamique entrepreneuriale

L'école supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE), une institution d'enseignement supérieur, a organisé, le 25 mai à Brazzaville, un colloque scientifique international sur l'entrepreneuriat, à la faveur du 30e anniversaire de sa création, afin d'impulser une dynamique entrepreneuriale à ses étudiants.

Des experts venus d'une douzaine d'universités de pays étrangers, notamment de France, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Cameroun et du Maroc ont exposé autour de la thématique principale : « Entreprendre, agir et se singulariser dans un monde et une Afrique en mutations ».

Plusieurs dizaines d'exposés, tables rondes, plénières, conférences et sessions ont étes centrés, entre autres, sur l'employabilité et l'accompagnement des projets entrepreneuriaux, à savoir l'Afrique face aux défis de la mondialisation; de l'intention entrepreneuriale au passage à l'acte; action et résilience entrepreneuriales face aux crises et à un environnement turbulent; écosystème et territoire à l'heure de la digitalisation; financement des projets entrepreneuriaux et des petites et moyennes entreprises; économie circulaire, agriculture, territoire et développement des économies africaines ainsi qu'entreprendre au féminin.

Afin d'encourager l'initiative, l'administrateur-maire de Moungali, Bernard Batantou, s'est félicité de l'organisation de ce colloque qui, selon lui, valorise les ressources humaines et rehausse les connaissances des apprenants.

S'exprimant à l'occasion pour situer le contexte de la cérémonie et inciter les jeunes aux formations entrepreneuriales, le directeur général de l'ESGAE, Roger Armand Makany, a indiqué : « Notre pays a plusieurs zones économiques dont celle de Maloukou. Nous voulons que les emplois soient créés. Dans ces zones, les entreprises vont se développer au bénéfice du pays. Alors, nous voulons que le système licence master doctorat soit complet ici pour que les étudiants apprennent sur place, au lieu de voyager à l'étranger ».

Pour sa part, le Pr Thierry Levy, chercheur à l'université de Paris 8 et président du comité scientifique du colloque, a donné la leçon inaugurale en stimulant les chercheurs africains sur la production scientifique universitaire et au management entrepreneurial. Il a lancé un appel à la continuation de la coopération scientifique avec les autres pays du monde.

« Beaucoup d'entreprises américaines se sont inspirées du modèle africain et asiatique. Croyez-moi que l'Afrique a des pratiques managériales originales et innovantes. Que nous ayons de plus en plus une coopération académique et scientifique pour élever nos connaissances », a commenté le Pr Thierry Levy. Dans l'euphorie de la commémoration de son trentième anniversaire, l'ESGAE a inauguré un bâtiment R+7 pour développer et améliorer le cadre d'apprentissage.

Notons que l'ESGAE est le premier établissement privé du Congo à recevoir l'accréditation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Réputé pour l'enseignement des sciences de gestion dans le pays, cet établissement est une université privée créée en 1993 qui a pour principale mission la formation des hauts cadres.

Les sciences de gestion enseignées au sein de cet établissement ont pour objet l'étude de l'action conduite de façon collective par des groupes humains organisés. Elles s'appliquent aux organisations dans toute leur diversité, qu'elles soient issues du secteur marchand ou non marchand : entreprise, association et organisation publique.