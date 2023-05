Sénégal: Sept jeunes entrepreneurs lauréats du concours 'Pépites académie' de For Africc

Dakar — Le Forum africain pour les industries culturelles et créatives (For Africc) a récompensé sept jeunes entrepreneurs de l'animation, du théâtre et de la gastronomie, à la fin de l'édition 2023 de son concours "Pépites académie", dont les résultats ont été publiés vendredi à Dakar, a constaté l'APS.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi 12 finalistes de cette compétition à laquelle ont pris 60 candidats, dans les catégories animation, théâtre et gastronomie, selon l'administratrice de la fondation Youssou-Ndour pour les industries culturelles et créatives.

Mme Makaroff assure que certains lauréats bénéficieront d'un "accompagnement" de deux ans de ladite fonction.

Deux concurrents, Adjaratou Kosse Faye et Betty Kane, ont été récompensées dans la section gastronomie du concours.

La première est promotrice du projet audiovisuel "Ayanene", qui signifie "viens goûter" en bambara. L'initiative qu'elle déroule met en exergue l'art culinaire sénégalaise.

"Nous valorisons les plats sénégalais, avec cette émission. Le concours 'Pépites académie' a été une belle expérience pour moi. J'ai eu l'occasion de voir d'autres projets intéressants", a dit Adjaratou Kosse Faye.

Elle bénéficiera, grâce à la fondation Youssou-Ndour pour les industries culturelles et créatives, d'une assistance financière et d'une formation, pour la production et la diffusion de l'émission "Ayanene".

Betty Kane a été récompensée pour l'initiative "Cheese'sen", une start-up intervenant dans la transformation et la commercialisation du fromage fabriqué au Sénégal.

Elle fait partie des lauréats de la catégorie gastronomie.

Khadim Niane, promoteur d'une initiative dénommée M2K, s'est également distingué dans ce domaine.

Concernant le théâtre, la compagnie "Yaakaar" est sortie du lot.

Trois projets ont été récompensés dans le domaine de l'animation, "Nel'Amnim", "Vox Dream" et "Yaakaar".

Bocar Dieng et Cheikhou Sy, les promoteurs de ce dernier, vont bénéficier de l'aide de la fondation Youssou-Ndour pour les industries culturelles et créatives pour agrandir leur entreprise, avec la production de pièces de théâtre.