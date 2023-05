Cote d'Ivoire: Ma Muse - Donner son sang pour ...sauver des vies !

Mademoiselle LY est employée dans une institution internationale. Hospitalisée dans une clinique d'Abidjan, il y a quelques jours, cette jeune mère de famille avait, à la suite d'une intervention chirurgicale, un besoin crucial de sang. Elle doit subir de toute urgence une transfusion sanguine. L'ambulancier part avec le bon chercher du sang, mais revient bredouille. Problème, le sang qu'il lui faut manque. Entre-temps, la patiente s'affaiblit, prise de vertige, et risque de s'évanouir...Chez sa famille, c'est l'angoisse totale, mêlée d'une détresse inouïe. Les appels se multiplient ici et là. Le personnel soignant est aussi inquiet. La situation devient intenable, et les proches de LY redoutent le pire...Les heures qui passent deviennent harassantes, les minutes qui s'écoulent créent la psychose...Alors que la famille de LY semblait résignée, le miracle va se produire : une poche de sang est trouvée de justesse.

Sans cette chance inouïe, LY ne serait, peut-être, plus de ce monde. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, malades qui attendent désespérément avec anxiété une transfusion sanguine, faute de sang disponible. Cette pénurie de sang est une vraie préoccupation pour le gouvernement. Et pour assurer la couverture des besoins nationaux en sang, il recherche, à travers le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), 27 000 poches de sang. Et comme le sang n'est pas un produit qu'on importe, la seule solution pour avoir du sang, c'est de demander aux populations de fournir le CNTS en sang. Cela passe ni plus ni moins par une vaste collecte de sang. D'où l'opération initiée par le CNTS et baptisée « Le samedi de la solidarité », dont le lancement a eu lieu le samedi 6 mai 2023. L'objectif, selon les responsables du CNTS, c'est de collecter 1000 poches de sang dans les 27 structures destinées à accueillir les donneurs. Une telle initiative, plus que noble, mérite tout simplement d'être encouragée. Et surtout, soutenue.

C'est le lieu donc d'exhorter les Ivoiriens âgés d'au moins 18 ans - pour donner son sang, il faut être majeur - à se ruer vers ces centres mis en place par le CNTS pour donner leur sang. Le faire, c'est poser un acte plus que citoyen, c'est sauver des vies. Tous autant que nous sommes, nous sommes des malades en sursis qui peuvent, demain, avoir un besoin urgent de sang. Dieu seul sait, combien de personnes perdent malheureusement la vie dans l'attente d'une poche de sang qui ne vient pas. C'est pourquoi, il fait applaudir ceux qui donnent déjà leur sang. Mais, comme cela ne suffit pas encore à faire face aux nombreuses demandes de sang, il est impérieux qu'une grande frange de la population imite leur acte.

De même, les entreprises publiques ou privées et les fondations qui mènent beaucoup d'actions sociales devraient songer à orienter leur engagement humanitaire vers les dons de sang. C'est bien de construire des écoles, des centres de santé et d'équiper des hôpitaux, mais donner son sang, c'est donner la vie. Car, il s'agit d'une question de survie ! Sous la houlette de son directeur général Dr Seidou Konaté, qui abat un travail remarquable avec son équipe, le CNTS a pris toutes les dispositions pour accueillir dans les conditions idoines les éventuels donneurs de sang. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de courir pour aller donner notre sang, afin que l'objectif des 27 000 poches de sang recherchées soit atteint. A vos marques, prêts... partez !