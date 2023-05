Algérie: Sécurité alimentaire - Appel à mettre en oeuvre les recommandations des assises nationales de l'agriculture

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a appelé, samedi à Alger, les cadres du secteur à mettre en oeuvre les recommandations issues des assises nationales de l'agriculture et à les traduire sur le terrain en vue de réaliser la sécurité alimentaire.

Lors d'une réunion regroupant les cadres centraux et les directeurs de l'agriculture et des forêts de 58 wilayas, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, M. Henni a mis l'accent sur la nécessité de mettre en oeuvre les recommandations des assises nationales de l'agriculture, tenues en février dernier sous le slogan "Agriculture: sécurité alimentaire durable", afin de réaliser la sécurité alimentaire du pays.

Evoquant les préparatifs de l'Aid El-Adha prochain, le premier responsable du secteur a instruit à l'effet de préparer le dispositif de contrôle sanitaire à travers la mobilisation des services vétérinaires au niveau des marchés de bétail dans toutes les wilayas du pays, et ce pour veiller à la santé du citoyen et à la préservation de la richesse animale.

Le ministre a en outre mis en garde contre les menaces qui pèsent sur la faune, en raison de l'impact de l'abattage des brebis et des vaches, sans motifs sanitaires et en l'absence d'un certificat vétérinaire précisant les causes de l'abattage, soulignant l'existence de rapports affirmant l'abattage des brebis sans motifs sanitaires.

De ce fait, M. Henni a fait savoir que les services de son département ministériel sont en passe d'élaborer un projet de loi incriminant l'abattage de brebis sans motifs sanitaires.

Concernant la production de lait, le ministre a insisté sur l'impératif d'augmenter le pourcentage de lait frais dans la production du lait subventionné, en donnant des instructions aux responsables de l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL), à l'effet de recevoir des quantités de lait frais des éleveurs producteurs et de les distribuer sur toutes les laiteries spécialisées dans la production de lait subventionné, en sus d'inscrire toutes les laiteries qui refusent cette procédure sur la liste noir.

S'agissant de la filière céréalière, le ministre a salué le projet "ambitieux" qui est en cours de réalisation relatif à l'augmentation de la capacité de stockage de cette matière stratégique, donnant des instructions à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), à l'effet de recevoir les récoltes de céréales des agriculteurs, y compris ceux ne disposant pas de carte d'agriculteur.

Le nombre des points de collecte des céréales passe à 598 unités

Evoquant la saison moisson-battage, qui a débuté fin avril dernier, le ministre a rassuré concernant les bonnes conditions dans lesquels se déroule cette opération, rappelant la mobilisation de tous les moyens pour la collecte de toute la production, où le nombre des points de collecte est passé à 598 unités, en sus de la mobilisation de 776 camions de transport des céréales, 13.000 moissonneuses-batteuses, dont 1100 relevant de l'OAIC, et 142 grues.

Il a appelé, à cette occasion, les cadres supervisant cette opération à "mettre en place toutes les facilitations aux agriculteurs et à mobiliser toutes les énergies disponibles afin d'assurer son succès".

Soulignant la réalisation de plus de 8.000 forages au niveau national dans le cadre des programmes de développement vitaux pour le secteur, le raccordement de 30.000 exploitations agricoles au réseau électrique d'une longueur de 17.000 km en 2022 et l'ouverture des pistes agricoles et rurales, le ministre a fait savoir qu'ils figurent parmi les priorités du secteur, eu égard à leur rôle dans le développement local et la protection des espaces forestiers.

Concernant la lutte et la prévention des feux de forêt, le ministre a rappelé la mobilisation d'importants moyens matériels et humains, au titre d'un dispositif opérationnel composé de 399 tours de contrôle, 40 colonnes mobiles et 42 camions-citernes, outre 3.523 points d'eau et 8.294 agents mobilisables en cas de nécessité absolue, sans compter les moyens mobilisés par le Groupe Génie rural (GGR) qui compte 8.500 travailleurs et un nombre important de tracteurs, de camions et d'engins destinés à ouvrir des voies.

Le ministre a, également, salué le rôle de la recherche scientifique et de l'innovation dans la mise en oeuvre des programmes du secteur et le rôle axial des start-up en la matière à travers les différentes applications créées.

De son côté, M. Yacine El-Mahdi Oualid a indiqué que "l'agriculture est l'un des secteurs les plus importants en termes d'attractivité pour les start-up et les jeunes créatifs, c'est pourquoi elle figure parmi les priorités du ministère pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire et à l'augmentation de la rentabilité agricole".

Il s'est également félicité de la "grande coopération" entre les deux ministères dans le sens de la réalisation de cet objectif, en misant sur les technologies modernes, en particulier l'écologie de l'irrigation intelligente et les capteurs, notant que "le recours aux technologies modernes devrait augmenter de 90% le taux de rentabilité dans certaines filières".

Dans ce contexte, le ministre a rappelé que de nombreuses start-up offraient des services technologie dans ce sens.