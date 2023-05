Sénégal: Gamadji Saré - Le PRAPS permet à 1.500 enfants d'avoir leur acte d'état civil (Coordonnateur)

Podor — Le Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) a permis à 1.500 citoyens de la commune de Gamadji Saré, dans le département de Podor (nord), d'obtenir une pièce d'état civil, au terme d'une audience foraine présidée par le président du tribunal d'instance de Podor, à la mairie de Gamadji Saré.

Cette audience foraine a eu lieu en présence du coordonnateur du PRAPS, Mamadou Ousseynou Sakho.

L'objectif dudit projet, à travers la composante « Amélioration de l'inclusion sociale et économique » des femmes et des jeunes, est d' »appuyer au moins 5.000 pasteurs ou agropasteurs » à obtenir une pièce d'état civil pendant la durée du projet prévue pour six ans.

L'organisation de ces activités constitue une opportunité » pour permettre aux populations d'accéder à la formation ou au crédit, a justifié M. Sakho.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'audience foraine de Gamadji Saré, marquée par une « forte implication du maire » de la localité et le soutien du président du Tribunal d'instance de Podor, du sous préfet de Gamadji Saré et des organisations d'éleveurs de la localité, a relevé Mamadou Ousseynou Sakho.

Parmi les bénéficiaires figurent plusieurs élèves dont » des candidats à des examens et concours », a-t-il souligné.

Entre 2022 et 2023, le PRAPS a permis à plus 5 mille personnes d'avoir des pièces d'état civil, s'est-il réjoui. »C'était l'objectif à atteindre dans six ans », a rappelé M. Sakho.

En 2022 à Koutiaba, dans le département de Tambacounda, 2.029 personnes avaient reçu leurs documents, dont certains à la Journée nationale de l' élevage présidée par le chef de l'Etat. En 2023, à Ogo, dans la région de Matam, »1.500 éleveurs ont connu cette joie », a-t-il dit.

Le projet travaille avec la direction de l'état civil et les radios communautaires sur un programme de sensibilisation, »pour que les agropasteurs aient le réflexe de déclarer leurs enfants dans les meilleurs délais », selon M. Sakho.

« Nous projetons de faire bénéficier au moins 4 mille personnes d'activités génératrices de revenu. Le PRAPS vise à travers d'autres sous composantes, »les chaînes de valeurs, les cultures fourragères, santé animale, etc., à toucher plus de 950.000 bénéficiaires », a précisé son coordonnateur national.