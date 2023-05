Cote d'Ivoire: Ouédallah - Un collège moderne livré à l'initiative du DRH du ministère des Transports

Les populations de Ouédallah (département de Mankono, région du Béré) étaient en fête, le 29 avril 2023. Et pour cause, cette localité célébrait la remise officielle des clés de son premier collège moderne, composé de trois bâtiments et un autre pour l'administration.

Parrain de la cérémonie, le ministre des Transports Amadou Koné s'est particulièrement réjoui de la construction de cet établissement, d'autant que l'initiateur est le directeur des ressources humaines (Drh) de son ministère, Kandé Vanly. « Chers parents, permettez-moi de remercier l'un de vos illustres fils, mon collaborateur Kandé Vanly, directeur des ressources humaines du ministère des Transports, qui est à l'origine de ce projet. L'école est l'arme la plus puissante que vous allez utiliser pour changer votre région, que vous allez utiliser pour accélérer le développement de vos localités », a soutenu le ministre des Transports. Et d'ajouter : « ce sont plus de 94 % des villages de Ouédallah qui ont été électrifiés. Ce sont tous les villages du Béré qui sont électrifiés aujourd'hui grâce au Président de la République Alassane Ouattara. 100% des villages seront électrifiés ».

Selon le donateur, la construction de cet établissement qui va desservir au moins 12 villages, est née du constat des difficultés que vivent les élèves et parents d'élèves pour la scolarisation de leurs enfants. Au nom des populations, Kandé Loceni a remercié le parrain de la cérémonie ainsi que les trois donateurs, tout en promettant qu'elles en feront bon usage.

Au nom de la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, et des populations bénéficiaires, le secrétaire général de la préfecture de Mankono, Kouadio Brou Benoît et Kandé Loceni ont salué le donateur et ses partenaires.