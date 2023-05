Algérie: Célébration du 28ème anniversaire de la création du HCA

TLEMCEN — Le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA) a célébré, samedi à Tlemcen, le 28ème anniversaire de sa création, en présence du Secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, ainsi que des autorités locales.

Dans un discours prononcé à l'occasion, le SG du HCA a affirmé que "cette célébration est une étape d'évaluation du parcours de 28 ans de travail du HCA, en plus de l'évocation du développement qu'a connu la langue amazighe en termes d'acquis dans de nombreux domaines tels que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la culture et les arts, ainsi que la communication".

A ce propos, M. Assad, a souligné que dans le secteur de l'Education, une augmentation du nombre d'enseignants de Tamazight a été constatée, atteignant 3.744 enseignants répartis sur 47 wilayas, dans l'attente de son extension à d'autres wilayas, à partir de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024.

Pour ce qui est du secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique, le HCA a enregistré, selon son SG, la présence de la langue amazighe dans cinq instituts spécialisés dans les universités de Tizi Ouzou, Bejaïa, Batna et Tamanrasset, ainsi qu'un département de formation à l'Ecole Normale des enseignants (ENS) de Bouzareah, en attendant l'expansion de ces départements à d'autres wilayas comme Chlef, Ghardaia et Ouargla.

A cet effet, il a précisé que lors de la rentrée universitaire 2022-2023, 3.338 diplômés de la langue et de la culture amazighe, et 112 enseignants du degré de professeur-adjoint et professeur-conférencier ont été recensés, indiquant que ces chiffres augmenteront relativement après la récente décision du Président de la République, relative au recrutement des diplômés en Magister et Doctorat.

Si El-Hachemi Assad a également salué les efforts déployés dans le domaine de l'édition en langue amazighe, représentée par plus de 325 titres et des dizaines de supports audiovisuels, ainsi que l'organisation de nombreux séminaires et colloques à travers le pays, et les célébrations des fêtes nationales telles que la fête de l'indépendance et de la jeunesse et le jour de l'an amazigh (Yennayer).

Le même responsable a salué la création du Prix d'excellence intitulé "Prix du Président de la République pour la Littérature et la Langue Amazighe", le considérant comme la plus haute distinction de l'Etat visant à encourager la recherche et la créativité pour l'enrichissement et la promotion de la langue amazighe.

La célébration de cet anniversaire, organisée à la faculté des sciences de la Nature, de la vie et de la terre de l'Université de Tlemcen a été marquée par une présentation exclusive d'une nouvelle édition sous forme de publication conjointe avec l'Université "Abou Bakr Belkaid" sur les travaux du colloque intitulé "L'amazighité, élément fondateur de la nation, sécurité identitaire, intégrité territoriale et unité nationale", organisé à Tlemcen les 21 et 22 février derniers, à l'occasion de célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et de la semaine des langues africaines.