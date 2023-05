Congo-Brazzaville: Slam - 'Ma Kongolaise' de Black Panther

Dernier single de la trilogie des blacklife, avant la sortie de son deuxième album, "Ma Kongolaise" est disponible en version audio sur différentes plateformes de téléchargement depuis le début de ce mois.

Des mots potables pour exalter la femme, voilà un peu l'essence de "Ma Kongolaise". Featuring entre le slameur Black panther et l'artiste musicien Diesel Gucci, le single se veut une véritable ode à la femme. Celle-là qui donne la vie. Celle qu,i en plus d'être belle, sait faire valoir ses dix doigts en se levant chaque matin pour contribuer au développement de la société.

" La femme reste l'une de mes muses les plus fidèles. Donc naturellement, c'est la femme qui est la source de cette inspiration. Ma poésie a parfois un côté très descriptif qui m'emmène à peindre des tableaux sur la société, la femme et les autres aspects de notre entourage ", a confié Black Panther.

Le titre aurait pu être "Ma congolaise" pour faire référence aux femmes du Congo. Mais, le single englobe, d'abord, les femmes de la sous-region Afrique-centrale en souvenir du royaume Kongo, pour ensuite s'ouvrir plus largement sur le monde.

En se mettant dans la peau d'un admirateur, ce single porte des messages sur plusieurs points : la valorisation de la beauté de la femme Kongolaise, la mise en valeur de la diversité ethnique du Kongo, de la mélamine, des cheveux naturels, des héroïnes noires comme Kimpa Vita...

En effet, comme dans "Mavula", une carte photographique et lyrique de Brazzaville, dans "Ma Kongolaise", Black Panther met considérablement en lumière la diversité ethnique du Congo. Des Bembé aux Puni, en passant par les Laris, Tékés, Mbochis... l'artiste poursuit son pari d'éduquer et de valoriser sa terre par son art. Riche et diversifiée, la culture congolaise est une fois de plus sublimée dans ses rimes. Ce, dans un mélange français-lingala, sur une musique dansante.

A en croire les propos de Black Panther, l'écriture de ce single n'a duré qu'environ un mois. "L'enregistrement s'est fait en un jour avec l'artiste Diesel Gucci. Diesel parce qu'on a voulu marier le slam à quelque chose de nouveau. On a pensé, mon équipe et moi, qu'un refrain, chanté, apporterait une nouvelle coloration à notre travail. Diesel, de par son talent et la maîtrise de sa voix, correspondait bien à notre besoin", a-t-il expliqué.

En attendant la sortie de son prochain album d'ici à septembre, Black Panther invite les amoureux du slam à écouter et télécharger le single en ligne. Il se réjouit également que le titre soit déjà récupéré sur le réseau social Tik Tok par plusieurs Congolaises pour une sorte de challenge. Une réelle forme de promotion artistique des temps modernes. Si "Mavula" c'était près de 2000 vidéos reprises, l'artiste espère que "Ma Kongolaise " relève le défi en chiffre.