Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? Quelques grands groupes ethniques du Congo

La République du Congo est principalement habitée par des groupes ethniques de langue bantoue qui se seraient installés dans la région pendant la grande migration bantoue. Un des groupes ethniques est le peuple Kongo qui constitue la plus grande partie de la population. Les autres principaux groupes ethniques énumérés, selon les pourcentages, sont les Sangha, les Téké et les Mbochi.

Kongo (Bakongo)

Les Bakongo représentent près de la moitié de la population de la République du Congo. On estime qu'ils représentent 48% de la population. Il se seraient installés le long du fleuve Congo pendant la migration des Bantous. Leurs racines culturelles profondes peuvent être liées à l'ancien royaume Kongo qui existait au XIIe siècle. Les Bakongo parle divers dialectes du kikongo, une langue largement utilisée dans le Sud du Congo. Les proverbes, les fables, les énigmes et les légendes font partie intégrante de la culture kongo. Les Kongo ont été parmi les premiers groupes africains à adopter le christianisme. Cependant, ils n'ont pas abandonné leur religion traditionnelle. Ils croient qu'il existe un lien entre l'enfant à naître, le vivant et le mort.

Sanga

Les Sanga sont le deuxième groupe ethnique en importance en République du Congo. Ils prennent 20% de la population du pays et sont principalement chrétiens. Sangha ou Sanga sont un groupe Bantou et ils parlent le sanga. Ils se trouvent en République du Congo ainsi qu'en République démocratique du Congo voisine.

Téké

Les Téké constituent 17% de la population et le troisième groupe ethnique en importance en République du Congo. Ils vivent au Nord de Brazzaville, dans une zone de savane. Le nom Téké signifie "acheter". Cela montre que leur occupation principale était le commerce. Ils sont également fiers de chasser les oiseaux et les petites gazelles dans la vaste savane. Un autre aspect intéressant du Téké est son implication dans les arts créatifs. Ses masques et statues font de belles oeuvres d'art. Les Téké parlent le kitéké, une langue bantoue parlée dans la région du Congo-Niger.

Mbochi

Le peuple Mbochi forme 12% de la population congolaise. Il vit dans la région Nord du Congo, connu pour son expertise dans la construction de bateaux, la pêche et la chasse. Pendant longtemps, la population a vécu isolée dans la forêt dense du Nord du Congo. Cependant, en raison du mauvais état et du sous-développement de la région, la plupart des Mbochi se sont installés dans des centres urbains plus développés tels que Brazzaville. Ce peuple parle la langue Mbochi.