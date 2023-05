Afrique: A la découverte de... Guichou Brène Pambou, le jongleur au talent ahurissant

Le jeune congolais Guichou Brène Pambou, dit le jongleur, se fait un nom sur les réseaux sociaux puis dans l'espace culturel et sportif brazzavillois grâce à l'usage très unique de son art : la jonglerie.

Natif de la ville de Pointe-Noire, Guichou Brène se distingue depuis quelques temps par son savoir-faire, sa maîtrise, sa facilité de manipuler et de jongler avec le ballon. Cet artiste jongleur du football freestyle draine des foules lorsqu'il s'exprime.

Etudiant à l'Université Marien-Ngouabi, Guichou le jongleur joue avec le ballon depuis cinq ans. A travers le football freestyle qui est une discipline artistique et sportive consistante à réaliser des figures à l'aide d'un ballon de football, il crée son chémin. Pour réaliser les figures, les pratiquants s'inspirent, entre autres, de la jonglerie, de la danse et de la gymnastique.

« A la base, je suis footballeur mais je m'affiche plus sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste jongleur. J'ai choisi d'être freestyler parce que j'ai développé une passion pour le football dès mon plus jeune âge. Inspiré par les grands joueurs de football tels que Ronaldinho et Cristiano Ronaldo, qui jonglaient aux entraînements, même avant les matches, je m'étais engagé à les surpasser dans ce domaine », explique-t-il.

Il a ajouté que grâce à son talent, il visite plusieurs villes du Congo pour des grandes prestations et multiplie des contrats avec des marques de vêtements. Guichou Brène utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour inspirer et encourager d'autres jeunes à développer leurs compétences en jonglerie et à explorer leur créativité dans le domaine du football freestyle. A part le freestyle, il joue aussi au football. D'ailleurs, il rêve d'une carrière en tant que joueur professionnel. Dans cinq ans, grâce à la jonglerie, il souhaite développer de nouvelles compétences techniques et créatives en créant ses propres performances uniques.

Aujourd'hui, il se balade avec son ballon. Après avoir découvert les atouts des réseaux sociaux et de YouTube où il a acquis d'autres techniques, il les insère à ses connaissances personnelles. « Au fil des années, j'ai perfectionné mon art. Ma compétence en matière de jonglerie du football freestyle a captivé l'attention de nombreux spectateurs. Cela m'a valu une renommée nationale et internationale grâces aux réseaux sociaux et mes prestations en public. Apparu dans divers événements sportifs, des compétitions de freestyle aux démonstrations lors de matches de football et de spectacles de rue, mon style fluide et ma capacité à maintenir le contrôle total du ballon m'ont valu de nombreux admirateurs à travers le monde. C'est devenu comme un business, un gagne-pain pour moi. Grâce à mes récompenses, j'aide mes parents à contribuer à ma scolarité et parfois côté finances », a indiqué Guichou.

A ceux qui veulent émerger dans ce domaine, il leur demande de développer l'équilibre, la dextérité et la concentration afin d'en faire un bon parcours. Cependant, avec de la pratique et de la persévérance, il pense que la plupart des gens peuvent progresser et améliorer leurs compétences en jonglerie.

Le freestyle football présente plusieurs avantages. Sur le plan physique, cela améliore la coordination, l'équilibre et la souplesse. C'est également une excellente forme d'exercice qui peut contribuer à la condition physique générale. Sur le plan mental, le freestyle peut aider à développer la concentration, la patience et la créativité. Il peut aussi être une activité sociale, permettant aux freestylers de se connecter avec d'autres passionnés et de participer à des événements communautaires.