Cameroun: OL - Karl Toko Ekambi dézingue encore les supporters lyonnais

Prêté jusqu'au terme de la saison à Rennes, Karl Toko Ekambi (30 ans, 17 matchs et 5 buts toutes compétitions avec Rennes cette saison) va prochainement effectuer son retour à l'Olympique Lyonnais. Après avoir réglé ses comptes avec les ultras, début avril, l'attaquant camerounais n'a pas manqué d'en remettre une couche pour dénoncer certains comportements qu'il juge déplacés.

« C'est simple, je joue au football, c'est mon travail, j'ai un salaire à la fin du mois, je dois faire le job. C'est un spectacle, ceux qui sont dans les tribunes ont payé leur place, donc si eux, ils s'amusent à débourser de l'argent puis à siffler les acteurs, c'est leur problème, a lancé le natif de Paris dans un podcast pour L'Equipe. Ils ne savent pas d'où je viens pour en arriver là. Aujourd'hui, je suis heureux, j'ai marqué un doublé avant-hier. Et les sifflets n'ont rien changé, je vais continuer à avancer. Je viens d'en bas, je n'imaginais même pas pouvoir réaliser un cinquième de ce que j'ai réussi aujourd'hui. Et je vais pleurer pour des gens qui ne connaissent pas le football ? »

« À Lyon, je suis sifflé depuis que j'ai mis un poteau contre le Bayern. Et à chaque fois j'ai renversé la tendance. Je marque des buts, ils arrêtent de siffler, je ne marque plus pendant deux matchs, ils resifflent. Ça ne date pas de la saison dernière, a surenchéri le Lion Indomptable. La saison dernière, j'ai marqué 18 buts, alors que j'étais à la CAN et que j'ai raté un mois et demi. Et cette année, ils m'ont sifflé dès le début de saison. Donc le problème ne date pas d'aujourd'hui. J'ai mis plus de 50 buts à Lyon (38 en réalité, ndlr), ils ne connaissent pas le football. Cet hiver, il y avait plein de clubs qui me voulaient alors que « j'étais nul ». Quand tu es nul, personne ne te veut. » a déclaré le Camerounais dans le cadre d'un podcast de L'Équipe.