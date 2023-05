Congo-Brazzaville: 8e édition du Festival Pointe-Noire en scène - Freddy Massamba ouvre le bal

L'artiste chanteur, auteur compositeur et interprète congolais, Freddy Massamba, résidant en Belgique, a ouvert, le 25 mai à l'Institut français du Congo (IFC), la 8e édition du festival international des musiques métisses et des arts « Pointe-Noire en scène » par un concert de musique très attendu du public venu nombreux.

Outre les concerts de musique, le programme de l'événement organisé par l'entreprise culturelle Debayonne world, qui prend fin le 28 mai, prévoit d'autres activités : spectacles de danse, expositions, contes, arts picturals, workshop, masterclass, activités touristiques. Trois sites ont été retenus pour abriter le festival, à savoir le restaurant Le Derrick (qui a reçu le festival cle 26 mai), le rond-point Lumumba (le 27 mai pour les battles et concert de clôture) et l'IFC qui a accueilli le concert d'ouverture du festival avec Freddy Massamba.

Très attendu du public, l'artiste s'illustrant dans le hip-hop, la soul, le funk ainsi que dans les polyphonies africaines, a fait son entrée dans une salle archicomble. Régulièrement ovationné, Freddy Massamba, qui s'est dit heureux de participer à l'événement et de retrouver les siens sur sa terre natale Pointe-Noire, a livré un beau concert, devant un public très enthousiaste et participatif chantant à l'unisson avec lui ses titres bien connus. Titres contenus dans son album intitulé Ethnophony et qui ont suscité une belle ambiance.

En dehors de Freddy Massamba, "Pointe-Noire en scène" reçoit plusieurs autres artistes et groupes du pays et d'ailleurs. Il s'agit de MLG Mocristo, Teddy Benzo, Spirita Nanda, K-musica, Rom Square, Freud Vinces, Ya Mass, Queen Dorcelle, Megan Flow, MAF, Queen Tawa, Floric Kim, Andrache et DJ Jo One (Congo), Veeby (Canada), Be Ahissia (Côte-d'Ivoire), Camille Abongo (Cameroun), Kratos (RDC), Safaray (Sénégal), Aldo Guizmo (Guadeloupe).

Créé en 2015 par l'entreprise culturelle Debayonne world, le festival international des musiques métisses et des arts, "Pointe-Noire en scène", s'est fixé comme mission de mettre « en lumière des artistes qui marquent leur temps et leur environnement, mais qui échappent à l'aspect commercial de la musique et différents modes d'expression déployés par les arts visuels et de la scène». A travers cet événement, Debayonne world entend promouvoir activement les jeunes talents de Pointe-Noire en leur permettant de partager, d'échanger, d'apprendre et de transmettre au milieu d'artistes nationaux et internationaux ; et également favoriser un pont entre Pointe-Noire et les autres villes.

Par l'entremise de cet événement, les organisateurs souhaitent aussi «permettre aux artistes de continuer à être productifs dans leur art par le biais d'une communication marketing à la hauteur des attentes des partenaires en termes d'efficacité, de visibilité et d'impact publicitaire». Cette année, le festival a été axé sur une vision «Back to the roots » (retour aux sources) avec des modes d'expression permettant d'éveiller les consciences autour.

La clôture de la huitième édition du festival Pointe-Noire en scène interviendra le 28 mai avec une visite guidée du glacier de Makola, dans le département du Kouilou.