Algérie: 1ère conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe dimanche et lundi à Constantine

ALGER — La ville de Constantine abritera les 28 et 29 mai les travaux de la 1ère Conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe, afin d'examiner les propositions et projets communs qui répondent aux défis de la sécurité alimentaire dans la région, ont indiqué les organisateurs.

Cette Conférence qui sera organisé à l'Ecole Nationale Supérieur de Biotechnologie (ENSB), permettra de renforcer les efforts, les capacités scientifiques communes et pour assembler les expériences arabes, en vue de proposer des projets de recherches innovants communs, réalisables à moyen terme, pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire dans la région arabe.

Cette rencontre scientifique sera scindée en quatre ateliers scientifiques, qui seront animés par des experts et des chercheurs dans le secteur de la sécurité alimentaire et les secteurs y afférents, selon la même source.

La rencontre cherche à formuler et présenter des projets sélectionnés, innovants et relatifs au développement, qui seront inscrits aux discussions entre les pays participants par rapport aux modes de leurs financement et la fixation des mécanismes de suivi et d'évaluation, selon les organisateurs.

Le premier atelier sera consacré au thème des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles comme des déterminants naturels en vue d'atteindre la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire régionale, par l'exploitation des eaux de surface et des nappes phréatiques dans les projets de production agricole.

Les participants discuteront dans le deuxième atelier du thème de l'agriculture dans le contexte des changements climatiques et l'amélioration de la production stratégique, la production des aliments de bases, l'amélioration de la résilience des écosystèmes agricoles dans le cadre de la durabilité et la lutte contre la sécheresse.

Le troisième atelier sera consacré au sujet des ressources halieutiques et de la pisciculture dans les barrages et les lacs conformément aux particularités régionales, vu que la pisciculture dans les rivières et lacs représente une source alimentaire qui peut contribuer à équilibrer les quotas alimentaires qu'il ne convient pas de négliger.

Les participants au quatrième et dernier atelier examineront les questions liées à l'axe Biotechnologie/Technologie alimentaire, qui offre plusieurs opportunités en termes de salubrité des aliments et de développement et de préservation des ressources génétiques (végétales et animales), outre l'amélioration et le contrôle des produits alimentaires finis ou non, la production par la création de nouvelles ressources alimentaires, l'interaction entre les secteurs de production, d'équipement et d'innovation dans les processus de production et de produits de large consommation, en vue de fournir des solutions pour construire un système alimentaire sûr.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet, lue en son nom par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé que l'Algérie organiserait en mai, la 1e conférence scientifique sur "la sécurité alimentaire dans le monde arabe", avec la participation de grands spécialistes et experts arabes en vue de sortir avec des propositions scientifiques et pratiques, ainsi que des projets concrets en soutien à la sécurité alimentaire des peuples arabes.

Le dossier de la Sécurité alimentaire avait retenu l'attention des dirigeants des pays arabes lors du 31e Sommet arabe, tenu à Alger les 1er et 2 novembre 2022, où la sécurité alimentaire avait été inscrite au titre des priorités liées à la sécurité nationale.

Au terme des travaux, l'accent avait été mis sur l'impératif de renforcer l'action arabe commune pour protéger la sécurité nationale arabe, au sens large du terme et dans toutes ses dimensions politique, économique, alimentaire, énergétique, hydrique et environnementale.

Il a, également, été question de la conjugaison des efforts en vue de consolider les capacités arabes collectives en matière de riposte aux défis posés dans les domaines de la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique, et de lutte contre les changements climatiques.