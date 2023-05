Ile Maurice: Accident mortel à Roche-Bois I Richard Sagai - «J'avais le pressentiment que je ne reverrais plus jamais mon fils»

Le monde de Pâquerette et de son époux, Richard Sagai, couple habitant la Baie-du-Tombeau, s'est écroulé en l'espace de quelques jours. Les Sagai, qui se trouvaient en Angleterre pour des vacances chez leur fille, ont dû rentrer de toute urgence, dimanche dernier, après avoir appris que leur fils, Jason, 35 ans, a été victime d'un accident de la route et qu'il se trouvait dans un état critique. La santé du trentenaire s'est dégradée et il est décédé. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui, sa soeur et son frère ayant fait le déplacement de l'étranger pour y assister.

Pâquerette Sagai est une Chagossienne originaire de Peros Banhos tandis que la mère de Richard Sagai est une native de Diego Garcia. «Mon monde s'est écroulé. Il n'y avait pas deux fils comme lui. On était très proches», confie Richard Sagai avec tristesse. Jeudi, en rentrant chez lui, aux alentours de 13 h 45, ce retraité a constaté qu'il y avait deux inconnus chez lui. Bouleversé, il a immédiatement su que c'était lié à l'état de santé de son fils. «J'ai compris que Jason était parti. Depuis que l'on m'a annoncé la nouvelle de son accident, j'avais le pressentiment que je ne reverrais plus jamais mon fils en vie. C'est dur», confie ce père de famille.

Il passait des vacances chez sa fille en Angleterre lorsque son gendre l'a pris à part pour lui annoncer que Jason a été victime d'un accident. Quelques heures plus tard, le couple Sagai a appris que la santé de leur fils s'était détériorée et qu'il se trouvait dans un état critique. Ils ont alors entamé des démarches pour rentrer à Maurice. «J'ai dû m'armer de tout mon courage pour aller le voir à l'hôpital», raconte Richard Sagai.

Jason Sagai, issu d'une fratrie de six enfants et lui-même père de deux enfants, qui sont en Angleterre, était à Maurice depuis novembre dernier pour finaliser des démarches. Il voulait se lancer dans un business de pêche et avait consulté son père pour avoir des idées. Il avait également envoyé à son papa une photo d'un bateau qu'il souhaitait acheter, quelques jours seulement avant son accident.

Jeudi de la semaine dernière, aux alentours de 3 h 20, Jason Sagai, qui pilotait sa moto, et son frère Alvin, qui montait en croupe, sortaient de chez une de leurs parentes à Roche- Bois et ils rentraient chez eux à Baie-du-Tombeau. À hauteur de la Mauritius Meat Authority, la moto que pilotait le jeune homme et celle conduite par un jeune habitant de Roche-Bois, âgé de 18 ans, se sont télescopés. Les deux motocyclistes, qui ont été grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo par les membres du personnel du Service d'Aide Médicale d'Urgence, mandés sur place. Jason Sagai a alors été transféré à l'unité des soins intensifs à son arrivée à l'hôpital et présentait, en sus de ses autres blessures, une fracture du crâne. Le médecin qui le suivait a expliqué à ses parents que les chances pour que le jeune homme se remette de ses blessures étaient minimes et que seul un miracle pourrait le sauver, explique Richard Sagai.

Le sexagénaire raconte encore que son fils était un jeune homme qui respectait le code de la route et que tous ceux qui l'ont côtoyé peuvent en témoigner. «C'était un jeune homme respectable, qui n'aimait pas se mêler des choses qui ne le concernaient pas et qui aimait tout régler à l'amiable. C'est non seulement mon fils mais aussi mon ami que j'ai perdu aujourd'hui», pleure Richard Sagai. Depuis l'accident, Alvin Sagai, qui a survécu à son frère, est traumatisé.

Jason, qui espérait aller vivre sur la terre natale de sa mère Pâquerette, s'intéressait aussi à un poste d'observateur marin aux Chagos pour le compte de l'université de Plymouth. Ses rêves ont volé en éclat.

Les funérailles de Jason Sagai ont lieu cet après-midi à 14 heures en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Roches-Bois et sa dépouille sera inhumée au cimetière de Cassis.