Congo-Brazzaville: À coeur ouvert - Libres d'aimer

Et si l'amour le plus pur, le plus vrai, le plus profond, le plus authentique qui soit était à portée de main, à portée de coeur ? Peut-être l'est-il ? À la seule condition de le donner...

Il y a comme un malaise sur terre. Celui de ne pas trouver, de manière aisée, un amour sain et sincère. Il y a comme un malaise sur terre, celui de ne point accéder à l'amour vrai sans lutte ni détours. Il y a comme un malaise sur terre, que le modèle d'amour soit donné par des gens pétris de peurs, d'orgueil, de faux et en retrait derrière leurs masques.

L'amour devient ainsi comme une pierre précieuse sur la laquelle ne mettent la main que certaines âmes au chemin de vie tracé par le doigt de Dieu lui-même et à l'abri des gros yeux rouges de l'adversaire.

S'il est vrai que l'on peut accuser le démon de tous nos malheurs, il faut aussi lui reconnaître une responsabilité; une seule et prendre aussi la pleine mesure de notre responsabilité : celle de laisser notre peur nous dicter notre conduite plutôt que de se laisser porter par l'amour même quand il crie l'évidence.

Combien sont ceux qui ont préféré la "paix", le train-train et la banalité d'une relation facile parce qu'ils n'ont pas osé mettre leur coeur sur la table et se battre pour une relation dans laquelle se cachait leur élévation ? Combien ont préféré l'apparence à l'amour sincère quitte à se retrouver dans des situations compromettantes ? Enfin, combien ont préféré fuir et faire semblant de peur d'être mis à nu dans leurs sentiments ?

L'amour, le vrai, banît la crainte, n'a pas peur de se mettre en danger, donne sa vie pour l'autre, pour le "nous". L'amour, le vrai, croit tout, excuse tout, couvre la faute et espère tout. Il est lourd de sens, de symboles mais léger de vol. Soyons libres d'aimer...