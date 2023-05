Togo: Golfe 1 plaide pour le « He for She » et le « She for He »

« La violence basée sur le genre », c'est autour de ce thème que la Mairie de la Commune de Golfe 1 a sacrifié à la tradition des Journées nationales du Sport qui étaient à leur acte 9 ce mois de Mai 2023.

Appuyés par les populations qui ont répondu relativement nombreux à l'invite de la commune à prendre part à cette édition de la Journée nationale du Sport, les responsables de la Mairie ont observé les différents exercices de sports. Aussi, ont-ils profité pour faire passer des messages sur le thème principal.

Des mots du 1er Adjoint au Maire de cette commune du Grand Lomé (Golfe 1), Fofo Koffi Boko, a relevé que ce thème a été choisi à la suite d'un constat. Un constat selon lequel, « la violence n'est pas d'un seul côté mais plutôt des deux côtés, à savoir celui de la femme que de l'homme ». Il s'agit donc à son avis d' « une responsabilité partagée ». Il a dès lors, pour éviter la violence basée sur le genre et prôner la cohésion sociale, plaidé pour le « He For She » mais aussi pour le « She for He ».

Un avis d'ailleurs partagée pleinement par des participants à cette activité sportive dont l'une a d'ailleurs recommandé que pour éradiquer cette violence basée sur le genre, « qu'on commence dès le bas âge la sensibilisation contre cette violence ».

Pour ce qui est de l'organisation même de cette journée, a indiqué M. Boko, « c'est rentrée dans notre habitude. Elle nous procure la santé, et aide à lutter contre les maladies non transmissibles. On doit comprendre que la santé n'a pas de prix, et qu'on veut être en bonne santé pour mieux travailler ». Bénédicte Adonsou, ayant également pris part à cet exercice, a laissé constater à la suite de l'élu local, qu' « en faisant du sport, on garde la santé et on élimine beaucoup de maladies ». Elle a dès lors invité ses soeurs à répondre encore plus massivement à ces journées nationales du sport pour d'abord leur propre santé et ensuite pour mieux affronter les activités professionnelles ».

C'est un avis prolongé par le responsable Etat civil et mariage à la Mairie de Golfe 1, Tété Kouakou Biokpo, qui a mis en avant également un « objectif communautaire » qui incite à prendre part à ces opérations. S'il a salué l'ambiance bon enfant qui a prévalu, il a relevé « l'encouragement à la fraternité et au renforcement des actions des CDQ et CVD ».

Institutionnalisées par le gouvernement togolais, les Journées Nationales du Sport sont organisées dans diverses localités sur toute l'étendue du territoire national, en collaboration avec les autorités communales, chaque dernier Samedi du mois, depuis l'année dernière.