Ile Maurice: Budget 2023-2024 - Padayachy devra faire mieux que lors des trois précédents exercices

Le budget 2023-2024 sera présenté le vendredi 2 juin prochain. Il est attendu par la population qui guette d'éventuelles mesures populistes mais surtout par la classe politique qui aura une meilleure idée des intentions du gouvernement et du Premier ministre par rapport à sa stratégie électorale.

Le ministre des Finances présentera son quatrième budget vendredi prochain. Si l'on s'arrête au mandat de ce présent gouvernement, Renganaden Padayachy pourrait présenter un cinquième budget l'an prochain. Mais pour beaucoup d'observateurs politiques, ce sera probablement le dernier grand oral du ministre des Finances. L'opposition, elle, est catégorique : le prochain scrutin national aura bel et bien lieu avant la fin de cette année.

Les trois derniers budgets concoctés par Renganaden Padayachy ont été bien accueillis par la population. Il a présenté son premier budget en juin 2020, en pleine crise de la pandémie et l'économie avait été à l'arrêt complet pendant plusieurs semaines. Malgré cela, personne, du moins ceux qui ont un sens de raisonnement, ne peut dire que ce n'était pas un budget appréciable, avec surtout la réduction du prix de la bonbonne de gaz qui était passée de Rs 210 à Rs 180. Le paiement d'une allocation de Rs 15 000 aux policiers et au personnel médical a été un geste apprécié par la majorité des Mauriciens.

Lors du budget 2022-23, il y a eu quelques mesures populaires comme la pension mensuelle des orphelins (moins de 23 ans) qui est passée à Rs 8 000, l'allocation d'incontinence qui est sortie de Rs 900 et a grimpé à Rs 1 500 ou encore la prestation de la Contribution Sociale Généralisée en cas d'accident de travail, sous certaines conditions, aux travailleurs indépendants. Il y a eu aussi le doublement des allocations pour les enfants du pré-primaire. Elles sont passées de Rs 200 à Rs 400 mensuellement.

Lors du dernier budget, plusieurs mesures ont eu des effets très positifs sur la population : la pension aux personnes du troisième âge qui est passée de Rs 9 000 à Rs 11 000 pour ceux ayant 65 ans ou plus et à Rs 10 000 pour ceux âgés entre 60 et 64 ans et l'abolition de la taxe municipale.

Pour son quatrième budget, Renganaden Padayachy doit encore mieux faire. Et il a plus de moyens cette fois que lors de ses trois précédents exercices. Une chose est plus ou moins sûre : certaines taxes pourraient être enlevées ou réduites sur le prix du carburant. La réduction du prix de l'essence et du diesel, tant attendue par la population, aura un impact positif. Tout laisse croire que les pensions des personnes du troisième âge seront augmentées. Le gouvernement a jusqu'à la fin de son mandat pour accorder Rs 13 500 aux personnes âgées. Une promesse que Pravind Jugnauth voudra tenir coûte que coûte car sa campagne électorale sera grandement basée sur cela. L'allocation versée par la Mauritius Revenue Authority (MRA) aux travailleurs touchant moins de Rs 50 000 pourrait être étendue à ceux qui touchent plus que cette somme. Elle pourrait également être augmentée dans le cas de ceux percevant un salaire inférieur.

Depuis l'annonce de la présentation du budget pour le 2 juin, des informations circulent à l'effet que le grand argentier annoncera une mesure très populaire qui touchera l'ensemble des Mauriciens. Jusqu'ici, seule une poignée de personnes seraient au parfum. Si tel est vraiment le cas, l'opposition a bien raison de croire que les élections générales sont derrière la porte.