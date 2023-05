Ile Maurice: Une ancienne usagère de kétamine - «J'ai arrêté parce que j'ai ouvert les yeux sur les dégâts que ça peut causer»

interview

À quel âge avez-vous commencé à prendre de la kétamine et qu'est-ce qui vous y a entraîné ?

J'ai commencé à l'âge de 18-19 ans en soirée, avec des amis, jusqu'à mes 23 ans. J'en prenais à usage récréatif pour essayer, pour découvrir l'effet.

Que pouvez-vous nous dire sur sa disponibilité ?

Il y en a, et c'est assez facile d'en trouver. Cela circule lors des soirées mais pas énormément.

Que savez-vous des ravages de cette drogue ?

Quand on en prend, on ne se rend pas compte des ravages. On pense toujours que ça touche les autres et pas nous-même si on est au courant que c'est mauvais d'en consommer.

Avez-vous connu le syndrome d'Alice au pays des merveilles (NdlR : la sensation de sortir de son corps)?

Plus ou moins. On a l'impression de flotter. Les membres sont complètement relaxés et dans la tête c'est pareil je dirais, ça fait voyager.

Avez-vous aussi éprouvé des effets secondaires, voire carrément un «bad trip» ?

Oui ! On a l'impression de mourir. Comme si on quittait notre corps. C'est un bad trip mais certains recherchent cette sensation.

Est-ce parce que vous avez touché le fond que vous n'en prenez plus ?

J'ai arrêté parce que j'ai ouvert les yeux sur les dégâts que ça peut causer. Et parce que j'ai grandi. Quand on est jeune, on est curieux, ce qui est normal. Il faut juste s'informer et surtout réaliser qu'on peut passer de bons moments sans drogues.

De ce que vous savez, quel est le profil type des usagers de kétamine ici ? Est-ce vrai que seulement ceux qui ont un important pouvoir d'achat peuvent se le permettre ?

Il n'y a pas vraiment de profil type mais je pense que cela dépend aussi du coût de la drogue.

Quel est le prix justement ?

Ça ne coûte pas deux sous (comme tout à Maurice) donc forcément il faut dépenser mais malheureusement quand on prend de la drogue de manière récréative ou quotidiennement on trouve toujours l'argent qu'il faut. Quand j'en prenais en 2011-2012, c'était à Rs 1 500 le gramme. Ce prix a apparemment grimpé à Rs 15 000 aujourd'hui.