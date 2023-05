Afrique: Haaland vs Osimhen - Voici le meilleur 9 selon Balotelli

Sur le débat Haaland vs Osimhen, Mario Balotelli a donné son verdict. « Il me rappelle un peu moi-même », dit-il quand on lui a demandé de faire son choix du meilleur numéro 9 entre les deux superstars.

Balotelli est de loin l'un des meilleurs attaquants que l'Italie ait connus. En Serie A, il a tout remporté, du Scudetto à la Ligue des champions, en passant par la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie. L'ancienne star de Milan et de l'Inter dispose aussi d'une grande expérience en Premier League, ayant remporté le championnat en 2012 avec Man City.

C'est donc en personne avisée que Balotelli peut se prononcer sur le duel Haaland vs Osimhen. « Erling est extraordinaire. Les chiffres vous disent qu'il est le meilleur attaquant du monde. Mais pour moi, c'est une question de préférence personnelle. Osimhen, par exemple, est spécial. Il fait tout sur le terrain et me rappelle un peu moi-même à mon apogée, même s'il est unique en lui-même », a confié l'ancien buteur de Liverpool à La Gazzetta dello Sport selon Spazio Napoli.

Haaland vs Osimhen en chiffres cette saison :

Ce n'est pas la première fois que Balotelli parle de Victor Osimhen. Avant le début de cette saison historique pour le Nigérian de 24 ans, l'Italien a loué les talents du joueur de Naples. Actuellement, Osi est à 28 buts et 4 passes décisives en 37 matchs. Quant à Erling Haaland, il compte 53 buts et 8 passes décisives en 52 matchs cette saison avec City.