Cameroun: Emmanuel Gyasi révèle qu'il a joué à tous les postes, gardien de but y compris

Emmanuel Gyasi est connu pour avoir occupé plusieurs postes sur un terrain de football, mais ce que vous ne savez pas certainement est qu'il a aussi été gardien de but une fois.

Le joueur de la Spezia est né en Italie, mais a choisi de représenter les Black Stars du Ghana. A-t-il déjà pensé à jouer pour l'Italie ? « Non, j'ai toujours eu l'équipe nationale ghanéenne dans la tête. Le rêve de mes parents a toujours été de me voir porter le maillot ghanéen, et au final, j'ai atteint cet objectif avec mon travail », a déclaré la star de 29 ans à Calciomercato.com.

Attaquant de métier, Emmanuel Gyasi est souvent utilisé comme attaquant de soutien. Il a même déjà joué comme milieu de terrain ou encore latéral. Incroyablement, il révèle qu'il a déjà occupé tous les postes qu'il peut y avoir dans le football. « En fait, j'ai juste besoin d'être gardien de but et défenseur central et puis je les ai tous faits... En fait, quand j'étais dans la Primavera du côté de Torino, j'étais aussi dans les buts », a-t-il confié.

« Nous jouions dans un tournoi contre Milan, à 2/3 minutes de la fin du match le gardien a été expulsé et je me suis mis dans le but. Je n'ai pas encaissé de but et j'ai même fait un arrêt dans un-contre-un. Ma position préférée ? J'aime jouer à gauche dans un 4-3-3. Revenir, échanger la balle avec la pointe, m'insérer... », a révélé Emmanuel Gyasi qui a passé sa première saison entière avec le statut de capitaine de la Spezia.