Angola: Un responsable propose l'élaboration du plan d'orientation pédagogique de la CPLP

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Viera Lopes, a proposé, vendredi, l'élaboration de principes d'orientation pédagogique qui accompagnent les programmes des disciplines d'histoire et de littérature dans les cursus des systèmes éducatifs des pays de la CPLP.

Selon le responsable, qui s'exprimait à l'ouverture de la 2e réunion extraordinaire des ministres de la culture de la CPLP, il apportera une connaissance approfondie de l'histoire et de la culture des peuples respectifs, car cela constitue l'un des fondements fondamentaux de l'identification d'un peuple.

Pour cette raison, il a dit qu'il est nécessaire de continuer à mériter la préoccupation et l'attention, justifiant que cela renforce et rend les nations plus cohérentes.

Domingos Lopes a souligné l'importance de la Communauté des pays de langue portugaise qui cherche à promouvoir la création d'instruments numériques pour la diffusion des activités culturelles de la communauté et la coopération avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la culture.

Le responsable a indiqué que la XIIe réunion des ministres de la culture de la CPLP, tenue le 4 mai 2022, établit l'engagement d'opérationnaliser le "Plan stratégique de coopération culturelle multilatérale de la CPLP (2022-2026)" et le plan d'action respectif ( 2022-2024), comme instruments d'orientation pour la mise en oeuvre d'actions de coopération concertées, intégratives et synergiques dans ce secteur.

Il a expliqué que le Plan d'action de coopération culturelle multilatérale de la CPLP (2022-2024), dans le troisième sur la "Coopération avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la culture", exige des actions concertées sur les questions pertinentes à l'ordre du jour des organisations internationales d'intérêt des Etats-membres, et une meilleure coordination des actions de concertation politico-diplomatique pour les questions culturelles de la CPLP.

Il a rappelé que les objectifs de développement durable (ODD) de l'agenda 2030 des Nations Unies défendent et sauvegardent la promotion de la culture du patrimoine culturel matériel et immatériel de la créativité, en tant que ressources qui contribuent au travail décent, à la croissance économique, à la réduction des inégalités et à des sociétés pacifiques et inclusives.