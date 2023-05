Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Mai 2023

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme à l’Est- La hiérarchie militaire invitée à maintenir le cap

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a échangé, le vendredi en début de soirée, avec les chefs des différentes composantes des Forces de défense et de sécurité opérant dans la région de l’Est. Les échanges ont porté sur l’engagement des Forces de défense et de sécurité (Fds) et des Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) face à la situation sécuritaire toujours préoccupante dans la région. Le Président de la Transition a donc décliné de nouvelles orientations pour une meilleure coordination des interventions afin que les efforts des différentes forces combattantes puissent contribuer mieux à la sécurisation de la région et partant du pays tout entier. Le Chef de l’Etat aussi a salué et encouragé la hiérarchie des forces combattantes pour les résultats probants déjà engrangés sur le terrain de la lutte contre l’hydre terroriste. (Source : Aib)

Sénégal : Cyberattaque- L’État sénégalais ciblé

Les sites internet de l’État sénégalais ont été paralysés vendredi 26 mai. Ils étaient de nouveau opérationnels samedi matin.Un compte @MysteriousTeamO se réclamant du groupe de pirates informatiques Anonymous a revendiqué sur les réseaux sociaux avoir paralysé les sites de la présidence et ceux utilisant le domaine gouv.sn, comme celui du gouvernement ou des ministères des Forces armées et de la Santé. Ces sites étaient à nouveau opérationnels samedi matin.@MysteriousTeamO se dit « solidaire » des citoyens sénégalais et de leur droit à choisir librement leur président. Le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana a reconnu l’existence de l’attaque consistant à « submerger un réseau avec des quantités massives de trafic saturant la bande passante ». L’organisme gérant le domaine a mobilisé ses équipes pour un retour à la normale « dans les plus brefs délais », a-t-il dit dans un communiqué.(Source :Jeune Afrique)

Côte D’Ivoire : Radiation de Gbagbo de la liste électorale - Bédié donne sa position

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Henri Konan Bédié, s’est prononcé sur la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire.« L’inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale correspond à notre volonté commune de construire une paix durable pour notre pays, c’est un impératif », a affirmé le président Bédié le samedi 27 mai 2023, lors de son discours d’orientation du bureau politique de son parti à Daoukro.Il a profité de cette tribune pour lancer un appel aux responsables de l'administration judiciaire et de la Commission électorale indépendante (Cei) à faire preuve de plus de sagesse et d'impartialité. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Affaire « frictions » au sein des forces vives - Le parti d’Alpha Condé précise…

Existeraient-il des brouilles au sein des forces vives de Guinée ? Cette coalition hétéroclite mène la contestation contre la conduite de la transition en cours. Ses membres posent sur la table de la junte une kyrielle de revendications pour l’ouverture d’un dialogue inclusif censé définir les points saillants des modalités du retour du retour à l’ordre constitutionnel. Pour dissiper les doutes sur un éventuel bicéphalisme qui existerait au sein de cette entité, le RPG arc-en-ciel tente de rassurer. « Au niveau des forces vives, tout se passe bien. Certains font croire que les forces vives seraient à un point dislocation. Ce n’est pas du tout vrai…la lutte commune continue. Les forces vives tiennent régulièrement des réunions, les décisions sont prises de manière collégiale », a précisé Lansana Komara, Secrétaire Permanent du RPG arc-en-ciel. Les forces vives de Guinée est un ensemble hétéroclite composé de coalitions de partis politiques et d’organisations de la société civile. Grâce à une médiation des religieux, deux de leurs préalables ont été satisfaits par le gouvernement.(Source : Africaguinee.com)

Mali : Référendum -Éclairage sur les modalités du vote par anticipation

Le gouvernement de la Transition a adopté mercredi dernier un projet de décret déterminant les modalités du vote par anticipation des membres des Forces de défense et de sécurité à l’occasion du référendum constitutionnel de 2023.C'est ce qui ressort du rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko, présenté lors du conseil des ministres tenu le mercredi 24 mai 2023.Selon le communiqué du conseil, la loi électorale dispose que le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, en cas de nécessité et hormis le cas de l’élection du président de la République, le scrutin peut se tenir tout autre jour de la semaine. (Source : L’Essor)

Niger : Coopération avec Union Européenne- Signature de 4 nouvelles conventions de 53 milliards de F Cfa

Le ministre d'Etat en charge des Affaires étrangères et de la Coopération Sem Hassoumi Massaoudou et l'Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union Européenne (Ue) au Niger Se. Salvador Pinto da França, ont procédé ce vendredi 26 mai 2023 à Niamey, à la signature de quatre nouvelles conventions de financement entre le Niger et l'UE dans les secteurs clés de l'accès à l'eau et à l'énergie, le développement agricole durable et la sécurité intérieure. D'un montant de 80 millions d'euros soit 53 milliards de francs Cfa, ce nouveau important appui de l'Ue au Niger qui s'inscrit dans la droite ligne du cadre programmatique de coopération pluriannuel (2021-2027) vient également en conformité avec les objectifs de la stratégie "Global Gateway" de la Team Europe et s'aligne avec les priorités du gouvernement en matière de sécurité, de stabilité et de développement au Niger. (Source : aniamey.com)

Éthiopie : Manifestations contre la destruction de mosquées… Deux morts…

Deux personnes ont été tuées vendredi à Addis Abeba lors d’une manifestation contre la destruction de mosquées dans le cadre d’un projet de mégapole autour de la capitale éthiopienne, a annoncé un média proche du gouvernement, citant la police. Des incidents ont éclaté aux abords de la mosquée al-Anouar, dans le nord d’Addis Abeba, après que des fidèles musulmans sont descendus dans la rue à l’issue de la prière du vendredi.« Il a été rapporté que deux personnes blessées lors de troubles dans une zone connue sous le nom de Gas Tera sont décédées après avoir été emmenées à l’hôpital pour y être soignées », écrit le média officiel FanaBC sur son site internet. Selon la police citée par FanaBC, quatre manifestants et 52 policiers ont été blessés. Les autorités fédérales et de la région Oromia ont lancé l’an dernier un projet controversé baptisé Sheger City, prévoyant de fusionner six localités enserrant la capitale dans un vaste arc occidental. (Source : Afp)

Algérie : Pétrole et gaz Algérie - Nigeria- Les maîtres du jeu

L'apport du gaz nigérian dans le pipeline, transitant par l'Algérie, propulsera l'Afrique sur la scène régionale en tant qu'acteur de premier plan. Le gazoduc Trans-saharan Gas-Pipeline (Tsgp), qui relie l'Algérie au Nigeria via le Niger, est non seulement rentable, mais constitue l'ouvrage du siècle. Pour l'Algérie d'abord, puisque le pays s'ouvre à des réserves gazières exceptionnelles. Ce qui éloignera pour très longtemps le spectre d'une «panne de gaz» au cas où les réserves algériennes venaient à décliner. C'est une sécurité supplémentaire qui vient appuyer l'ambitieux projet d'électricité solaire, censée se substituer au gaz naturel. Le gazoduc est également une aubaine historique pour le Nigeria qui pourra exporter son gaz en Europe, sans avoir à le liquéfier. Une substantielle économie en perspective pour un pays, dont les immenses capacités de production pourront alimenter sur une longue période les pays méditerranéens. (Source : l’Expression)

Une sélection de Bamba Moussa