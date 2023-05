Cote d'Ivoire: 13e congrès du Pdci-Rda - Les assises auront lieu les 19, 20 et 21 octobre 2023

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda) sera en congrès les 19, 20 et 21 octobre 2023. Telles sont les dates retenues pour la tenue de ces assises qui auront lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et dans les locaux de la Maison du Pdci-Rda et ses annexes. Rapportent les sources officielles dudit parti le samedi 27 mai 2023. C’était à Daoukro par le président Henri Konan Bédié qui a donné l’information à ses militants. C’était à l’occasion d’un bureau politique qui a eu lieu en présence de plusieurs cadres du parti. « Pdci-Rda : engagements et défis pour 2025 », tel est le thème de ce 13e congrès ordinaire.

Candidat unique à sa propre succession, Henri Konan Bédié a déclaré que ce congrès constituera pour son parti « un moment important dans son histoire ». « Levons-nous et bâtissons pour nous-mêmes et pour les générations de demain. Traçons ensemble le chemin d’un nouveau destin pour notre pays, un destin de bonheur partagé par nous tous dans une Côte d’Ivoire démocratique et prospère », a exhorté le Sphynx de Daoukro.