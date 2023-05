Ile Maurice: L'opposition prévoit des élections générales anticipées

Les leaders des trois partis de l'opposition parlementaire ont convié la presse hier pour un tour d'horizon de l'actualité politique. Au menu, Budget, renvoi des municipales et «affaires» en cours.

Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval étaient face à la presse, hier matin. Non pas pour évoquer leur alliance électorale en pourparlers, mais pour commenter l'actualité. Le leader de l'opposition estime que le gouvernement s'apprête à présenter un Budget populiste et électoral. Plus tard, répondant à une question, les trois leaders estimeront qu'avec un Budget fer labous dou, les élections générales seraient derrière la porte. Le renvoi des municipales, a ajouté Duval, a choqué tous les Mauriciens. «C'est le troisième renvoi et il n'y aucune justification.» Il rappelle qu'il a lui-même présidé un comité sur la réforme électorale quand il était vice-Premier ministre, mais qu'après son départ du gouvernement, le comité était présidé par sir Anerood Jugnauth. «Pendant tout ce temps on n'a rien fait.»

Revenant à sa Private Notice Question (PNQ) sur la reprise du terrain du Mauritius Tamil Cultural Trust (MTCCT), le leader de l'opposition a fustigé l'attitude de Steve Obeegadoo qui n'a pas dit si ce terrain sera accordé à une compagnie de la famille Gopee. «Avinash Gopee est le directeur de la Tourism Authority et normalement, il rencontre le ministre du Tourisme Steven Obeegadoo presque tous les jours. Ne me dites pas que le ministre n'est pas au courant de son intention.» Il est aussi revenu à une autre PNQ sur le Molnipuravir. Il dit ne pas comprendre que le corrupteur n'ait pas été inquiété et qu'au contraire, «l'ICAC a cherché un bouc émissaire et on a vu ce qui vient de se passer». La commission anticorruption (ICAC), souligne-t-il, n'apporte en cour que des petits cas de corruption alors que dans les gros cas, les protagonistes sont blanchis.

Navin Ramgoolam, commentant pour sa part la radiation de la charge provisoire contre le Principal Pharmacist du ministère de la Santé, Brijendrasingh Naeck, a soutenu que c'est une claque pour l'ICAC. Plusieurs personnes, à l'instar de Dalida Allagapen, le Dr Bhushan Ori ou encore les Drs Kailesh Jagutpal et Zouberr Joomaye, n'ont pas été inquiétées car, selon lui, la commission anti-corruption a voulu les blanchir.

Commentant le renvoi des municipales, Navin Ramgoolam a souligné que c'est la première fois que tous les partis de l'opposition parlementaire et extraparlementaire parlent d'une seule voix pour condamner la décision du gouvernement. Il affirme que le PTr et les autres partis sont en pourparlers avec des hommes de loi en vue de contester ce renvoi. Selon lui, la raison est que «Pravind Jugnauth per li pou gagn baté» et il a cité le jugement sur Trinité-et-Tobago pour soutenir que la décision gouvernementale pourrait être cassée. Concernant la reprise du terrain du MTCCT, il a donné la garantie qu'une fois au pouvoir, le terrain sera rendu à cette association.

Paul Bérenger a quant à lui indiqué que les négociations autour d'une alliance électorale vont se poursuivre après la présentation du Budget. La semaine prochaine sera consacrée à des rencontres des membres de l'opposition à ce sujet. Concernant le renvoi des municipales, il a indiqué qu'il faut une bonne réforme électorale pour éviter de tels renvois. «Nous discutons de cette réforme. Le MMM et le PTr ont fait de grandes avancées à ce sujet, mais il nous faut aussi tenir compte de l'opinion du PMSD.» Le leader du MMM a déploré une fois de plus l'attitude du speaker qui a named Arianne Navarre-Marie et l'a sanctionnée pour cinq séances parlementaires. Il a aussi condamné le speaker pour avoir expulsé Nando Bodha.