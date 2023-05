Afrique: L'UA appelle les parties soudanaises à résoudre le conflit par le dialogue

Addis Abeba, le — :-Le président actuel de l'Union africaine (UA) et président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a appelé les parties belligérantes soudanaises à résoudre les conflits actuels par le dialogue et à parvenir à un accord de cessez-le-feu.

Dans un entretien exclusif avec l'Agence de Nouvelles Ethiopienne (ENA), le Président Assoumani a déclaré que l'Union Africaine fait tout ce qui est nécessaire pour résoudre le problème du Soudan et avancer vers la paix et a exprimé son espoir que les parties soudanaises parviendront à un accord de cessez-le-feu pour régler le conflit généralisé au Soudan.

"Nous discutons actuellement de la manière dont l'UA peut résoudre ce problème, car le problème africain a besoin d'une solution africaine, avec d'autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui veulent nous aider. En tout état de cause, pour avoir la paix, nous devons nous unir", a déclaré le président.

La situation est sérieuse car le Soudan est un grand pays qui a au moins sept pays limitrophes, a-t-il déclaré, ajoutant que le problème ne concernait pas seulement le Soudan et les pays voisins, mais toute l'Afrique.

"Les questions de sécurité nous unissent. Par exemple, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Europe aujourd'hui, car les conséquences se font sentir ici aussi, la sécurité est donc quelque chose qui doit nous unir".

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a pour sa part déclaré à l'Agence de Nouvelles Ethiopienne (ENA) que le conflit au Soudan était regrettable et que la solution militaire ne serait pas soutenable, ajoutant que l'UA travaille d'arrache-pied pour que les parties des deux côtés reprennent les négociations.

"Lorsque nous parlons du Soudan, nous sommes malheureusement dans une situation extrêmement difficile, et nous nous battons actuellement pour y mettre fin et pour ramener les parties à la table des négociations, parce qu'un problème comme celui-ci n'a pas de solution militaire".

Exprimant sa profonde inquiétude face à la situation, le président a exhorté les parties belligérantes à adopter rapidement une solution pacifique et un dialogue inclusif pour résoudre leurs différends et à rejeter fermement toute ingérence extérieure susceptible de compliquer la situation au Soudan.

"Les Soudanais doivent se mettre d'accord sur un processus qui leur permettra de définir la transition et d'organiser des élections afin que les Soudanais puissent choisir qui dirigera le pays.

Citant en exemple l'accord de paix de Pretoria, Musa Faki a également apprécié le leadership fort et le courage dont a fait preuve le gouvernement fédéral éthiopien sous la direction du Premier ministre, Abiy Ahmed, pour la mise en oeuvre de l'accord de paix.

"Je voudrais remercier mes frères éthiopiens, le gouvernement et le TPLF d'avoir écouté la voix de la raison pour faire la paix. L'Éthiopie est l'un des pays les plus solides de ce continent et nous sommes donc heureux de cette réussite, car elle ouvrira de meilleures perspectives de paix pour ce peuple".

Pour sa part, le président Azali a déclaré que l'Éthiopie étant un pays voisin du Soudan, il a discuté de la question du Soudan avec le premier ministre Abiy Ahmed et s'est dit convaincu que l'accord de cessez-le-feu négocié par l'Arabie saoudite et les États-Unis serait fructueux.

Le président a également remercié et félicité le premier ministre Abiy Ahmed et tous les dirigeants éthiopiens pour les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de l'accord de paix de Pretoria pour une paix durable en Éthiopie.

Il a ajouté que l'Afrique devait rechercher des solutions africaines aux problèmes africains, citant en exemple l'accord de Pretoria en Afrique du Sud entre le gouvernement éthiopien et le TPLF.

"Je voudrais féliciter le Premier ministre Abiy pour les efforts qu'il a déployés afin de résoudre les problèmes ici, et maintenant il a trouvé l'unité et la paix, ce qui est un bon exemple pour d'autres pays, et c'est une bonne leçon que nous avons trouvée, alors nous devons faire la même chose pour d'autres endroits où il y a des problèmes, tels que le Sahel".

Azali a révélé que ce sont des choses que les dirigeants africains devraient encourager et apprendre de l'Éthiopie, ajoutant que lorsque nous avons des problèmes, nous devrions adopter cette expérience et essayer de chercher des solutions africaines aux problèmes africains.