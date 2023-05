Cameroun: Des opérateurs mobiles sanctionnés pour une mauvaise qualité de service

L'agence de régulation des télécommunications (ART) a annoncé, jeudi 25 mai, des amendes contre les entreprises de la téléphonie mobile opérant dans le pays. Ainsi, MTN Cameroun, Orange Cameroun, Viettel et l'opérateur para-public Camtel vont payer ensemble six milliards de FCFA pour la mauvaise qualité de leurs services et leurs coûts appliqués aux consommateurs.

Ces sanctions ont été annoncées, jeudi 25 mai, après une vague de protestation par les consommateurs contre les coûts et la qualité des services offerts par ces opérateurs.

Au total, six milliards de FCFA seront ainsi versés dans les caisses publiques par les quatre opérateurs agréés au Cameroun, de quoi satisfaire David Eboutou, initiateur au mois d'avril du mouvement de boycott citoyen qui consistait à mettre les téléphones en mode avion entre 12h00 et 14h00, de manière à empêcher toute opération d'appel ou de réception des communications via téléphone mobile.

« Nous sommes tout à fait satisfaits que nos griefs soient aujourd'hui entendus par les autorités qui essayent d'amener les opérateurs téléphoniques à respecter les consommateurs parce qu'il s'agit de cela. En réalité, cela vient nous conforter dans notre posture qui était celle du boycott citoyen il y a encore quelques semaines », souligne-t-il.

Satisfaction aussi de la part d'Alphonse Abena, président d'une association des consommateurs qui invite cependant le régulateur et l'État à maintenir la pression sur ces entreprises et, au besoin, à alourdir les sanctions si des changements significatifs ne sont pas observés à moyen terme.

« Nous appelons à la baisse des coûts de communication et à la baisse des tarifs de connexion internet pour qu'il y ait réparation du préjudice subi de longue date - des mois et des années - par les consommateurs camerounais », précise-t-il.

En attendant, le mot d'ordre « mode avion » qui était progressivement rentré dans les habitudes, a été levé par ses initiateurs. Ils disent accorder le bénéfice du doute à ces opérateurs qui affirment, chacun, avoir entendu les plaintes des consommateurs et se sont engagés à y répondre au plus tôt.