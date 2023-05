Centrafrique: Sud-est du pays- La situation humanitaire très préoccupante à Mboki

Environ 5000 déplacés internes du site de la communauté des Eglises en Centrafrique de Mboki se trouvent dans des conditions difficiles. La situation humanitaire reste préoccupante faute d’assistance, confirment plusieurs sources locales. Rapporte abangui.com.

Selon cette source, après les combats qui ont opposé les groupes d’auto- défense «A Nzandé ani kpi gbe » aux éléments de l’UPC début mai à Mboki dans le Haut-Mbomou, plus de 5000 personnes déplacées ont trouvé refuge à l’église Cec de la ville. Depuis lors ces déplacés n’ont reçu aucune assistance humanitaire, a confié Léa Pata Maire de Mboki, « ça fait trois semaines que l’attaque a eu lieu, mais les déplacés qui sont au nombre de cinq mille n’ont reçu aucune assistance humanitaire, à savoir des bâches, de l’eau, des médicaments voire même des ustensiles de cuisine, ils sont là sous le soleil et la pluie », a-t-elle confié au RJDH.

Ces déplacés vivent un cauchemar. Des cas de paludisme ont été signalés et enregistrés, mais ces personnes ne bénéficient d’aucune assistance. Touchée par la situation, la maire appelle les acteurs humanitaires et le gouvernement de voler au secours de ces déplacés « Nous sommes en saison pluvieuse, cette semaine il y a eu des cas de maladies qui sont enregistrés à l’exemple de paludisme et des diarrhées chez les femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans qui sont là abandonnés et sans abris », a-t-elle-ajouté. Depuis quelques mois la situation sécuritaire dans la préfecture du Haut-Mbomou s’est détériorée, à cela s’ajoute la situation humanitaire critique et nécessite une attention particulière de la part des autorités pour une action concrète