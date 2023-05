Cote d'Ivoire: Tiassalé - Alpha Sango annonce des opportunités d'emplois pour 600 jeunes

L'insertion professionnelle des jeunes de Tiassalé est l'une des priorités d'Alpha Sanogo, cadre de la région et co-fondateur de l' ONG Fleur de Lys. Il a annoncé à des responsables de jeunesse, le vendredi 5 mai dernier, que bientôt environ 600 jeunes de cette commune bénéficieront de projets pour leur employabilité.

Et ce, pour être en phase avec le gouvernement ivoirien qui a fait de l'année 2023 celle de la jeunesse. «Après un lobbying auprès du ministre de la Promotion de la jeunesse et du Service civique, Touré Mamadou, nous avons pu obtenir un projet d'établissement de permis pour 100 jeunes » , a relevé M. Sanogo. Mais en attendant d'obtenir d'autres projets auprès du gouvernement, le candidat du RHDP pour les municipales à Tiassalé a signifié qu'au niveau local, il a remis des semences de riz et de diverses cultures maraichères, ainsi que d'autres produits phytosanitaires à 339 jeunes pour la nouvelle saison agricole.

Le secteur d'élevage du porc n'est pas exclu. Un projet d'élevage est actuellement en cours d'élaboration de concert avec une entreprise spécialisée en la matière. M. Sanogo estime que les jeunes de Tiassalé doivent tirer un profit de la politique du Président Alassane Ouattara. Qui a mis à leur disposition des ressources humaines et financières pour leur épanouissement pérenne. .Il leur a demandé de confier leur destin à ceux qui peuvent les aider à bénéficier de la politique de la jeunesse. Notamment trouver du travail. Il est bon de noter que trois jeunes ont été formés en entrepreneuriat.

Il a mis à leur disposition un financement de 15.000.000 Fcfa Et 275 femmes ont reçu une formation dans le domaine agricole et tertiaire, pour moderniser leurs activités. Au nom des jeunes, Edmond Diallo, a exprimé sa reconnaissance au président de l'ONG et l'a assuré « de l'engagement de ses pairs à le soutenir et à l'accompagner pour le plus grand bonheur des populations de Tiassalé ».