Cote d'Ivoire: Man-Fête de la liberté - Les leçons d'une cérémonie historique

Pascal Affi N'guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien), et les militants ainsi que les sympathisants du parti étaient à Man les 5 et 6 mai dans le cadre de la Fête de la liberté. L'issue de cette fête était très attendue par les observateurs.

Il faut indiquer que le Tonkpi a été, à un moment donné, le fief du FPI tendance Gbagbo. Ce qui a permis aux frontistes de battre le RDR au premier tour de l'élection présidentielle en 2010. Mais avec l'accession du RHDP au pouvoir et surtout après la capture de Laurent Gbagbo en 2011, le Tonkpi a progressivement basculé dans l'escarcelle des houphouëtistes. Le RHDP est ainsi devenu le parti majoritaire dans la région. Cependant le FPI n'a pas pour autant disparu dans le Tonkpi. A preuve, l'ex-Première dame Simone Gbagbo est parvenue à drainer un beau monde à la place de la Paix de Man lors de son passage dans la ville après sa sortie de prison.

Aussi lorsque la rupture entre Laurent Gbagbo et Affi N'guessan a été consommée, de nombreux d'observateurs ne vendaient pas chère la peau d'Affi et de ses camarades dans l'ex-fief de l'ancien chef d'Etat. La fête de la Liberté à Man, au-delà des festivités, se présentait donc comme un test de popularité pour le président du FPI dans l'Ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Affi N'Guessan parviendra-t-il à mobiliser les populations à Man sans Gbagbo? Telle était la question qui revenait sur toutes les lèvres. A ce niveau, l'ancien Premier ministre peut s'enorgueillir d'avoir réussi le pari eut égard l'extraordinaire mobilisation des militants au stade Léon Robert de Man qui a laissé pantois ses détracteurs.

La page Laurent Gbagbo définitivement tournée

La fête de la Liberté du Front populaire ivoirien, organisée à Man du 5 au 6 mai 2023, a été l'occasion pour Pascal Affi N'guessan de démontrer son poids politique en Côte d'Ivoire. On se souvient que le député de Bongouanou a pris la tête du FPI après une longue bataille avec son mentor Laurent Gbagbo. Le jour du meeting, le stade était plein à craquer. Les populations sont venues de partout mais plus particulière du Tonkpi. Tous les départements du Tonkpi étaient fortement représentés. De Man, Biankouma, Logoualé, Danané, Sipilou et Zouhan-hounien, les militants et sympathisants du parti à la rose ont répondu à l'appel de leur président.

Le député Sia André, vice-président du FPI et président du comité d'organisation, a indiqué que cette mobilisation témoigne de la vitalité du Front populaire ivoirien. « L'opération Nzrama a montré toute la vitalité du parti. Les fédérations, les sections et les bases sont opérationnelles et ont largement contribué à notre victoire aux dernières législatives. Concernant la mobilisation, jugez-en vous-même par le monde ici présent. Du Nimba au Tonkpi en passant par les régions limitrophes, ils sont plus de 30 000 personnes à avoir répondu à l'appel du FPI », a-t-il déclaré.

A Man, cette fête de la liberté s'est déroulée dans un contexte particulier, celui des élections locales. Si pour les détracteurs, le FPI est toujours « une enveloppe vide » ; pour le président Pascal Affi cette mobilisation a démontré une fois de plus que son parti est sorti de sa convalescence. Mieux, il est plus debout que jamais. Le FPI ira donc avec ses armes pour défendre ses couleurs à ces scrutins. Avec cette mobilisation exceptionnelle, Affi montre à Gbagbo et consorts que l'enveloppe n'est pas vide et qu'elle est prête à se remplir davantage. Par ailleurs, cette fête a démontré que le FPI de Pascal Affi N'Guessan est un parti national au vue des sections et des régions représentées à cette célébration. On peut donc l'affirmer, le FPI est bel et bien debout et a définitivement tourné la page Laurent Gbagbo.

FPI-RHDP, plus unis que jamais

Le FPI et le RHDP ont enterré la hache de guerre. Ils sont désormais des partenaires engagés dans le combat pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Qui aurait cru qu'après l'épisode de la désobéissance civile, le parti de Pascal Affi N'Guessan et celui des houphouëtistes parleraient le même langage? Au delà du parti d'opposition qu'il est, le FPI a compris la nécessité de tourner définitivement la page sombre que la Côte d'Ivoire a vécue.

Pascal Affi N'Guessan, lors de son meeting de clôture, est revenu sur l'accord historique signé entre le FPI et le RHDP. Il a, dans un langage dont lui seul a le secret, confirmé que même si le FPI demeure dans l'opposition, il est fortement engagé à embarquer dans le train de l'émergence du Président Alassane Ouattara. Affi N'Guessan et ses camarades ne veulent plus se tromper à nouveau aussi a-t-il insisté sur cet accord inédit pour le bonheur des Ivoiriens et des ivoiriennes. « Désormais il y a deux camps, celui des revanchards (PDCI-PPACI) et le camp des personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, la paix et la réconciliation (FPI-RHDP). Cet accord a été scellé définitivement lors de la fête de la Liberté au grand soulagement des militants qui ont l'accueilli avec un tonnerre d'applaudissements.

Vers un duo des houphouëtistes et frontistes aux élections locales

Le FPI sera bel et bien en lice pour briguer des postes au niveau local et régional lors des élections locales. Cela a été confirmé par le président du parti lors de la fête de la Liberté à Man. Cependant il a expliqué que dans un contexte de voir la Côte d'Ivoire plus réunie et plus prospère et dans le cadre du nouveau pacte qui lie le FPI au RHDP, le président Pascal Affi N'Guessan n'a pas caché que les deux partis iront en rangs serrés dans certaines localités afin d'être présents dans toutes régions de la Côte d'Ivoire. Il a même indiqué que le FPI ne présentera pas de candidats dans certaines localités pour aller avec le RHDP. « Nous devons être plus soudés que jamais afin de ne pas laisser partir des localités au camp des revanchard. C'est une ère nouvelle pour nous militants du FPI. L'alliance que nous devons construire sera notre principal instrument de combat pour que le futur président de la Côte d'Ivoire, celui que les Ivoiriens auront choisi en octobre 2025, sorte du partenariat entre le FPI et le RHDP », a-t-il martelé.