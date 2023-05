Burkina Faso: Soutien à la Transition - La population de Dori manifeste sa reconnaissance aux FDS et VDP

Le Mouvement D27 a organisé une manifestation de soutien et de reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la matinée du samedi 27 mai 2023 à Dori, chef-lieu de la région du Sahel.

Dès 8 heures, le rond-point Arba Hama Diallo a commencé à se remplir de monde composé de femmes, jeunes, hommes et mêmes de personnes âgées.

Chacun tenait, soit un drapeau burkinabè, soit un drapeau russe ou encore une pancarte avec des messages de soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et au président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

À travers cet acte, les populations de Dori ont répondu à l'appel du Mouvement D27 pour manifester leur soutien et reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

À en croire le Secrétaire général (SG) du Mouvement D27 Abdoul-Aziz Dicko, il était crucial de rendre un vibrant hommage aux vaillants FDS et VDP qui, nuits et jours, ne ménagent aucun effort pour sécuriser le territoire burkinabè.

« Ces derniers temps, certaines personnes veulent surfer sur certains événements tragiques pour discréditer les efforts de nos FDS, dirigeants et parfois allant jusqu'à s'en prendre physiquement à nos leaders communautaires. Ces fores du mal sont internes et externes. Et nous ne devons en aucun cas permettre à qui que ce soit de nous détruire en semant la division et le chaos dans notre pays », a-t-il lancé aux manifestants.

M Dicko a estimé que la mission à accomplir est de défendre la patrie, se référant aux propos du médecin psychiatre, essayiste et combattant anticolonialiste martiniquais Frantz Fanon: « Caque génération doit dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ».

Et M. Dicko de renchérir : « si certains, en manque d'amour et au nom de leurs intérêts égoïstes, sont prêts à trahir, nous, camarades patriotes, avons le devoir de la remplir. La remplir vaillamment afin que nos enfants et nos petits enfants puissent vivre sur la patrie de leurs ancêtres en toute sérénité et dignité ».

Pour atteindre cet objectif, il a demandé aux populations de rester mobilisées, soudées, autour du seul combat qui vaille la peine d'être mené, celui de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Autrement dit, il a demandé et souhaité le renforcement de la confiance entre les populations elles-mêmes d'abord, entre celles-ci et les FDS et VDP, ensuite, ainsi que vis-à-vis des autorités.

Pour lui, la confiance entre ces différentes entités garantira le retour de la paix et de la stabilité au pays des Hommes intègres.

Connaitre l'ennemi

Face à une foule mobilisée en dépit du soleil ardent, Abdoul-Aziz Dicko a, en outre, recommandé aux manifestants de connaitre leur ennemi.

De son avis, il n'est pas Peulh, ni Mossi, Foulsé, Bobo, Gouroussi, Tamatchek, Gourmantché, encore moins ce berger, l'autre en turban, le soldat ou ce volontaire animé de bravoure et d'amour pour patrie.

« Notre seul ennemi, c'est ce terroriste qui, arme à la main, veut déstabiliser notre pays et attaque sans distinction toutes les communautés ethniques et religieuses », a précisé le secrétaire général du Mouvement D27.

Il a saisi l'occasion pour faire des doléances qui se résument en 11 points à l'endroit des plus hautes autorités du Burkina Faso. Il a cité entre autres la réouverture et la sécurisation de la RN3, la restauration et la stabilisation de l'électricité dans les villes de la région du Sahel, la disponibilité des hydrocarbures au profit des populations, la bonne collaboration civilo-militaire, la dotation de l'ONEA de matériels adéquats et la dotation en équipements de qualité des FDS et des VDP.

A l'adresse du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, Abdoul-Aziz Dicko a confié que le Mouvement ainsi que les populations sorties nombreuses demeurent à ses côtés, et aux cotés de tous les hommes et toutes les femmes qui luttent pour sauver le Burkina Faso.

« Aucun Etat, aucun individu aussi cynique soit-il ne pourra nous décourager. Même pas ces puissances et leurs supporters. Nous avons engagé la marche radieuse de notre nation et rien ne pourra l'entraver. Cette insécurité sera vaincue et nous faisons confiance à nos vaillants combattants FDS et VDP que nous soutenons », a conclu le SG du Mouvement D27.