Afrique: 60ème journée de l'Afrique - S'unir pour faire face aux défis

La 60ème Journée de l'Afrique a été célébrée le jeudi 25 mai 2023 à Pékin en Chine sous le thème « Notre Afrique, notre future ».

Le 25 mai 1963 à Addis-Abeba sortait sous les fonts baptismaux l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

60 ans après, que retenir de cette organisation devenue plus tard Union africaine (UA) ? L'anniversaire des 60 ans d'existence de l'organisation qui coïncidait avec la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique a été l'occasion pour les premiers responsables de l'organisation à Pékin de dresser le bilan de son parcours et dégager des perspectives pour l'avenir.

C'était au cours d'une cérémonie organisée le corps diplomatique africain et le Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine le jeudi 25 mai 2023. Dans un discours transmis depuis Addis Abeba, le président de la commission de l'UA AZALI Assoumani s'est réjoui du fait que l'organisation a réussi à atteindre deux objectifs majeurs dans un contexte historique particulier.

Il s'agit selon lui du parachèvement de la décolonisation de l'Afrique et la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud.

« Ces deux combats exigeaient beaucoup d'engagement, d'énergie, de volontarisme et de don de soi. Pourtant, ils ont pu être menés avec succès grâce à l'unité et à la solidarité africaine », a-t-il apprécié.

Malgré ces acquis, il a noté que des défis demeurent. Il a cité notamment les nombreux changements anticonstitutionnels, le terrorisme et l'insécurité alimentaire qui gangrènent de nombreux pays.

En dépit de ce tableau sombre, il est important selon lui de ne pas céder au pessimisme. « L'Afrique doit poursuivre ses ambitions d'unité, de paix et de développement », a-t-il estimé.

Pour lui, le continent regorge de potentialités humaines et de ressources naturelles immenses qui, bien exploitées et mises en valeur, feront de lui l'une des puissances économiques du monde.

« Saisissons les précieuses opportunités qui nous sont offertes, mettons à contribution nos talents, l'expérience et l'expertise africaine pour améliorer son image », a-t-il appelé.

Le représentant de l'Union africaine en Chine, Rahamtalla Mohamed Osman Elnor a dit croire en la grande capacité de résilience de l'Afrique. Pour lui, il est important pour les Etats africains de résister à toutes les formes d'instrumentalisation en partageant la conviction profonde que leur avenir reste et dépendra de leur unité.

« L'Afrique doit s'unir », a-t-il insisté.

La Chine, un partenaire important

Le soixantième anniversaire de la création de l'ancienne OUA coïncide avec le 10e anniversaire de l'initiative « la Ceinture et la Route » lancée par les autorités chinoises dans le cadre de la coopération entre l'Empire du milieu et les pays africains.

Cette occasion a donc permis de réfléchir sur les réalisations engrangées dans le cadre de la coopération sino-africaine au cours des dernières décennies. Une coopération solide marquée par un avenir commun.

« Les civilisations traditionnelles africaines et chinoises incarnent toutes deux des valeurs de collectivisme, de coexistence harmonieuse non seulement entre peuples mais aussi entre les êtres humains et la nature », a déclaré l'Ambassadeur de la République du Cameroun et doyen des ambassadeurs africains en Chine Martin Mpana.

Pour lui, la Chine est l'un des partenaires de transformation les plus importants qui soutient l'Afrique.

C'est aussi l'avis du Chargé d'affaires à l'Ambassade du Burkina Faso en Chine Issa Joseph Paré. Selon lui, les pays africains gagneraient à renforcer davantage leur coopération avec ce partenaire de taille.

« La Chine, qui a connu des difficultés similaires à l'Afrique peut mieux le comprendre dans ses difficultés et sa douleur pour l'aider à s'en sortir. Je suis en Chine depuis 5 ans, j'ai visité plus de 13 régions et plus de 30 provinces. C'est un pays qui est parti de rien, qui a pris son courage en main et qui s'est battu pour son développement. C'est vraiment un exemple à suivre », a-t-il estimé.

Pour leur part, les autorités chinoises ont manifesté leur volonté de renforcer leur coopération avec les pays africains.

« Plus les relations Chine-Afrique seront étroites, mieux la paix mondiale sera fructueuse. Plus la coopération Chine-Afrique sera fructueuse, mieux il y aura d'espoir pour le développement mondial », a estimé le Conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères chinois Qin Gang.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)