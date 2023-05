Guinée: Frontière Guinéo-sénégalaise - Une passoire à ciel ouvert

Alors que le poste frontalier de Linkerin est une ouverture sur les deux pays voisins que sont la Guinée et le Sénégal et pendant que tous les corps de l'armée des deux pays y sont représentés, la corruption sonne comme un sauf conduit et au yeux de tous.

Au delà de cette malheureuse situation, la nuit, à 20 h officiellement le trafic est fermé et les véhicules en provenance de part et d'autres de la frontière doivent se ranger jusqu'à la pointe du jour sauf que certains véhicules à la cargaison inconnue et non vérifiée viennent passer au travers de la file d'attente pour continuer et pour l'occasion, des agents supposés avoir terminer le service viennent leur enlever eux mêmes les balises.

Parfois, des jeunes riverains ayant des motos se lancent dans un trafic obscur en portant moyennant des sous une marchandise suspecte d'un propriétaire jusqu'à un point qui l'exempte de tout contrôle.

Si les agents des deux pays continuent à fermer les yeux sur ce genre d'agissements, il va sans dire que la sécurité est menacée et les deux états manquent de moyens de contrôle directs sur ce qui entre sur leurs territoires.