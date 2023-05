Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Mai 2023

Sénégal : Déclaration de Sonko reportée- Son équipe technique interdite d’accès à son domicile…

L’équipe technique et Communication de Sonko est interdite d’accès à son domicile par les forces de l’ordre. C’est ce qui empêche la déclaration du leader de Pastef. L'équipe technique et Communication de Sonko interdite d'accès à son domicile. Cela retarde la déclaration du leader de Pastef prévue à 23 heures. Aussitôt arrivé à Cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko avait annoncé une déclaration à 22 heures, finalement décalée 23 heures. Mais, le service de communication vient d’en expliquer la raison. Jotna Media informe qu’ils ont été interdits d’accès au domicile de Sonko. Aux dernières nouvelles, selon Jeune Afrique, Sonko a été ramené de force par la gendarmerie nationale à son domicile à Dakar

Côte D’Ivoire : District d’Abidjan - L’électricité coupée pendant des heures dans plusieurs localités

Plusieurs communes d’Abidjan et de l'intérieur du pays sont privées d’électricité depuis quelques heures le lundi 29 mai 2023, jour de la célébration de la Pentecôte. Les communes telles que Yopougon, Abobo, Koumassi ont été touchées. Outre ces quelques communes d’Abidjan, celles du grand Abidjan sont aussi touchées par cette coupure d’électricité, notamment Bonoua, Grand-Bassam et Dabou. Selon le service de communication de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), c'est un incident sur une haute tension qui est à la base de ce désagrément. Le retour de l'électricité s'est fait de façon progressive. Et ce jusqu'à 11 h Gmt. (Source : afrikchallenges.info)

Mali : Gestion de la transition- Bamako interpelle les Usa

Les autorités maliennes ont appelé dimanche les Etats-Unis à cesser la campagne de désinformation qu'ils mèneraient selon elle. Cette annonce intervient après les sanctions infligées par Washington à deux officiers maliens accusés d'avoir pris part à un massacre dans le centre du pays en 2022. Le département d'Etat a annoncé la semaine passée des restrictions de visa contre Moustapha Sangare, alors commandant d'un régiment de commandos parachutistes, et du major Lassine Togola, commandant d'un bataillon de forces spéciales. Les deux hommes « étaient responsables d'éléments des forces armées maliennes qui ont mené les opérations à Moura », dit le département d'Etat. (Source : abamako.com)

Nigeria : Pouvoir d’Etat- Bola Ahmed Tinubu investi Président

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Abuja ce lundi 29 mai 2023, pour l’investiture du Président élu du Nigeria, Sem Bola Ahmed Tinubu. Qui a eu lieu cette matinée. Plusieurs dirigeants, dont des chefs d'État dont le Président Alassane Ouattara et Patrice Talon ont été invités à assister à l'investiture du Président élu. Sem Bola Ahmed Tinubu prêtera serment en tant que 16e président du Nigeria, ce lundi 29 mai 2023. Le jeudi, le président qui vient de prêter serment avait reçu, le titre de Grand Commandeur de l'Ordre de la République fédérale. Et son Vice-president, Kashim Shettima, le titre de Grand Commandeur de l'Ordre du Nigeria. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme-Pluie de missiles sur des terroristes près de Bourasso dans la Kossi

Des vecteurs aériens de l’armée burkinabè ont craché des missiles meurtrières dans la nuit du 27 au 28 mai 2023, sur un groupe de terroristes qui venaient d’attaquer un convoi près de Bourasso dans la Kossi, a appris l’AIB.Selon le service de communication du gouvernorat de la Boucle du Mouhoun, un groupe armé terroriste a tendu une embuscade dans la soirée du 27 mai 2023 à un convoi de l’armée burkinabè, aux environs de Bourasso dans la province de la Kossi.18 Forces combattantes ont été blessées et reçoivent actuellement des soins appropriés, laisse comprendre la même source. L’Aib a par ailleurs appris ce dimanche 28 mai 2023 auprès de sources sécuritaires que les moyens de surveillance ont détecté quelques heures après, la base des malfaiteurs. Ainsi, tard dans la nuit, les vecteurs aériens ont envoyé plusieurs missiles sur des tas de terroristes camouflés dans des arbres, au Nord-est de Bourasso, indique l’Aib.

Togo : Accessibilité aux engrais- Les réformes et financements nécessaires au cœur d’une réunion à Lomé

Les pays membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (Cedeao) travaillent à mettre à la disposition du monde agricole sous-régional des engrais de qualité disponibles et accessibles pour tous. C’est pourquoi la Commission de la Cedeao, à travers l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (Araa-Cedeao), réunit les ministres de l'agriculture et des finances de l’Afrique de l’ouest à Lomé au Togo, les 30 et 31 mai 2023.La rencontre devra permettre aux États membres de s’accorder sur une feuille de route commune en faveur des réformes et des investissements, selon l'information relayée par l’Agence sur son compte Twitter. (Source : Fratmat.info)

Rwanda : Cultures de thé- Impactées par les inondations

Les parcelles de nombreux agriculteurs ont été détruites par les inondations qui ont dévasté les provinces de l’ouest et du nord du Rwanda dans la nuit du 2 au 3 mai dernier. Le district de Rubavu a été l’un des plus touchés. Aux abords de la rivière Sebeya, les plantations de thé, l’une des exportations les plus importantes du pays, ont été en partie inondées. Une catastrophe pour des producteurs qui craignent que ce genre d’épisode. (Source : presse locale)

Cameroun : Crise anglophone- Libération d'une trentaine de femmes kidnappées…

Ces femmes avaient été enlevées samedi dernier par des terroristes armés dans le village de Kedjom Keku, après avoir participé la veille à une manifestation durant laquelle elles protestaient contre des taxes exigées chaque mois par des rebelles séparatistes. Les autorités camerounaises désignent toujours par le mot « terroristes » les rebelles armés qui réclament l'indépendance des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principalement... (Source : presse locale)