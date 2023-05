Cote d'Ivoire: Célébration de la journée mondiale des loisirs- Le jardin botanique Bingerville a abrité les festivités

La célébration de la journée mondiale des loisirs s'est déroulée avec succès le samedi 27 mai au magnifique jardin botanique de Bingerville. Cet événement exceptionnel a été organisé avec enthousiasme par la Direction générale des Loisirs, qui a su rassembler de nombreux participants venant de tous horizons.

La cérémonie a été honorée par la présence distinguée de M. Siandou Fofana, ministre du tourisme, qui a présidé l'événement avec charisme et détermination. La journée mondiale des loisirs a pu revêtir une importance toute particulière, mettant en lumière le thème central de l'événement : « Les loisirs, facteur d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse. »

Selon le Ministre, « l’écosystème ludique et du divertissement est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie moderne. Il constitue l'un des leviers de l'attractivité d'une destination touristique ».

Aussi invite-t-il les jeunes entrepreneurs à y investir et s'investir car l'économie des Loisirs a un potentiel inestimable. Siandou Fofana a conclu qu'il devrait travailler avec ses équipes à l'organisation des « États généraux des Loisirs » à soumettre aux deux chambres du parlement pour édicter une véritable politique nationale des Loisirs.

Tout au long de la journée, une variété d'activités a été proposée pour le plaisir et l'épanouissement de tous les participants. Les jeux traditionnels ont réuni jeunes et moins jeunes dans une ambiance conviviale, permettant la préservation de notre patrimoine ludique authentique. Le tournoi de Maracana inter-loisirs a été l'occasion de vivre des moments de compétition passionnés et de renforcer les liens entre les différents établissements de loisirs présents.

De plus, les activités équestres ont apporté une touche d'élégance et de grâce à la journée. Les participants ont pu admirer de superbes démonstrations équestres et s'essayer à l'art de monter à cheval, offrant ainsi une expérience unique au cœur de la nature environnante. Parallèlement, les loisirs numériques ont également trouvé leur place, offrant aux jeunes l'opportunité de découvrir des jeux interactifs et de se familiariser avec les dernières technologies de divertissement.

Cette journée a été marquée par une participation massive des établissements de loisirs, des populations locales et de la jeunesse dynamique. Leurs sourires, leurs rires et leur enthousiasme ont créé une atmosphère vibrante et chaleureuse, témoignant de l'importance des loisirs dans nos vies.

Au-delà de l'aspect festif, cette cérémonie a également été l'occasion de souligner les objectifs ambitieux de faire de la Côte d'Ivoire un hub du divertissement sous-régional. Conformément à la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », cette journée a permis de renforcer notre détermination à développer l'industrie du divertissement dans notre pays, offrant ainsi des opportunités économiques, culturelles et sociales pour tous.

Il faut rappeler que la célébration a été décalée pour des aléas calendaires, de la date officielle au plan mondiale du 16 avril.

En conclusion, la cérémonie de célébration de la journée mondiale des loisirs a été un événement mémorable et inspirant. Elle a non seulement réuni des personnes passionnées par les loisirs, mais a également ouvert de nouvelles perspectives pour la jeunesse ivoirienne, en les encourageant à embrasser les loisirs comme un vecteur d'insertion et d'épanouissement personnel.

Bamba Moussa