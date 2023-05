Mali: Diffusion de preuves de vie d'otages qui appellent leurs gouvernements à l'aide

Dans deux vidéos séparées qui circulent sur les réseaux sociaux et authentifiées par plusieurs sources, un otage malien et un autre de nationalité sud-africaine appellent à l'aide. Ils affirment être détenus par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) de Iyag Ag Ghaly.

Sur la première vidéo apparaît le Sud-Africain Gerco Van Deventer, enlevé en 2017 en Libye et très probablement transféré dans le nord du Mali. Il avait accompagné Olivier Dubois durant une partie de la captivité du journaliste français. On y voit l'homme avec une barbe fournie, vêtu d'une tenue traditionnelle qu'on retrouve notamment au sahel. Face à la caméra, il parle probablement sous la contrainte. Cet infirmier de profession se présente et demande « urgemment » de l'aide pour faciliter toute action qui puisse conduire à sa libération.

Sur une autre vidéo, le second otage, de nationalité malienne, est un ex-élu. Il a été enlevé par des hommes armés le 23 avril dernier dans le sud du Mali. De son côté, il appelle le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, et son Premier ministre à tout faire pour négocier sa libération. Il dit souffrir de maladies et de la chaleur.

Les deux otages indiquent le 26 mai comme date d'enregistrement des vidéos. Selon des sources proches du dossier, en publiant les vidéos, les ravisseurs du Jnim, ont deux objectifs : donner des preuves de vie ou de nouvelles preuves de vie des otages, et faire pression sur leur pays pour accélérer les discussions en vue de leurs libérations.