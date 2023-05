Afrique: Russie - Quatrième tournée africaine du chef de la diplomatie en un an

Le ministre de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé, le 29 mai, au Kenya, pour une tournée africaine, la quatrième en l'espace d'un an.

La visite inopinée de Lavrov au Kenya vise à renforcer les relations entre Moscou et les pays du continent africain, à la lumière de l'isolement que subit la Russie par les pays occidentaux après sa guerre contre l'Ukraine. D'après les médias russes, Lavrov devrait rencontrer le président kényan, William Ruto, et d'autres hauts responsables du pays, avant de se rendre en Afrique du Sud pour assister au sommet des BRICS (un groupe de pays comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud considérés comme puissances émergentes).

Sergueï Lavrov a commencé sa tournée africaine quelques jours seulement après que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a achevé une tournée similaire en Afrique, où il a appelé les pays du continent à mettre fin à leur neutralité concernant la guerre russe en Ukraine.

La visite du chef de la diplomatie russe au Kenya est la première du genre depuis environ treize ans. En juillet dernier, le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo. Au mois de janvier, il est allé en Afrique du Sud, en Angola et en Érythrée. Il a également effectué, février dernier, une visite officielle au Mali, en Mauritanie et au Soudan.