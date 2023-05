Soudan: Khartoum - Création et destruction d'une ville africaine moderne

analyse

Khartoum est - était - une ville qui n'a pas connu de guerre ou de combat dans son histoire récente. Aujourd'hui, elle est en proie à une guerre civile entre forces militaires rivales.

La ville a toujours été un centre de créativité. Elle a reçu le titre de capitale arabe de la culture en 2005. Malgré son affiliation arabe, la capitale du Soudan est également très africaine. Une tension entre les identités - coloniale britannique, africaine, islamique - a fait de Khartoum ce qu'elle est.

Ce triple héritage se reflète fortement dans la composition du Grand Khartoum, trois villes séparées par des rivières et un réseau de ponts. Omdurman est considérée comme une capitale nationale, symbole des valeurs du peuple, tandis que Khartoum est la capitale administrative et Bahri (ou Khartoum Nord) la ville industrielle. Ensemble, elles sont simplement connues sous le nom de Khartoum.

Une partie étroite de la ville, d'environ 20 km de diamètre, entre le Nil Bleu et le Nil Blanc, abrite l'aéroport et le quartier général de l'armée. Autour d'eux se trouvent des quartiers résidentiels denses. Les habitants ont dû évacuer leurs maisons car cette bande étroite a été l'une des premières à être envahie. Le reste de Khartoum est aujourd'hui détruit à grande échelle.

Je suis une spécialiste de l'architecture soudanaise, née et élevée à Khartoum par un père architecte. La destruction de ma ville natale m'a amenée à réfléchir à sa construction. Ce qui est perdu, c'est bien plus que des bâtiments. C'est aussi l'espoir des gens en un avenir dans lequel ils avaient beaucoup investi.

La ville de l'espoir

Comme beaucoup de villes africaines, Khartoum est divisée en poches de richesse et de pauvreté. Au cours du siècle dernier, la ville s'est considérablement développée.

La ville présente des caractéristiques géographiques uniques qui auraient pu devenir des opportunités de développement futur. Les plus importantes sont al mughran (le confluent), un point de rencontre des deux fleuves Nil et l'île de Tuti. Ils offrent de nombreux fronts de rivière, présentant de grandes perspectives pour les habitants. Les entreprises formelles et informelles ont prospéré le long des fleuves, tout comme les opportunités culturelles et de divertissement.

Cela a donné lieu à des innovations telles que des foires aux livres et des marchés de l'art en plein air, ainsi qu'à des initiatives plus formelles et bien financées, qui ont parfois donné lieu à des tensions en raison d'intérêts conflictuels. Khartoum aurait pu être conçue comme une ville d'espoir et d'opportunités.

Dans une étude de 2003 sur la sécurité et la criminalité dans diverses villes africaines, les conclusions sur Khartoum mentionnent la religion comme facteur de dissuasion des activités criminelles. Le Grand Khartoum a un taux de criminalité faible par rapport à d'autres grandes villes du monde.

Malgré une dictature et un soulèvement populaire, le Soudan était plus sûr que ce à quoi les visiteurs s'attendaient.

"Même les coups d'État militaires ont été léthargiques et sans effusion de sang", écrit un journaliste soudanais, citant Khartoum comme une ville égoïste pour être restée paisible malgré un pays qui brûle autour d'elle. Peut-être que cette ville, située au centre du Soudan, n'a jamais vraiment eu de chance de connaître une paix durable avec ses périphéries tumultueuses.

Khartoum est aujourd'hui une ville fantôme, avec des maisons abandonnées, des tireurs embusqués et des cadavres dans les rues. Les milices en occupent la majeure partie, faisant des habitants des boucliers humains pendant que l'armée les attaque depuis les airs.

Un paysage en mutation

À la fin des années 1980 et dans les années 1990, de nombreux Soudanais instruits ont quitté le pays en raison de l'instabilité politique, des taux de chômage élevés et de la difficulté générale de la vie quotidienne. Cependant, comme de nombreux Africains de la diaspora, ils n'ont jamais perdu le contact avec leur pays d'origine.

Pendant cette période, les règles de construction ont changé et Khartoum s'est densifiée. Les parcelles sur lesquelles se trouvaient auparavant des maisons familiales sont devenues des immeubles d'habitation de trois ou quatre étages, et la ville s'est étendue verticalement. La dynamique immobilière s'est adaptée pour accueillir les nouveaux arrivants, ainsi que les injections massives d'argent des Soudanais de l'étranger. Un profil de migration indique qu'en 2013, 424 millions de dollars américains ont été renvoyés au Soudan, soit 0,65 % de son produit intérieur brut.

Une grande partie de ces fonds a été utilisée pour développer des propriétés à Khartoum, soit pour la location, soit pour l'usage familial, soit pour les personnes à l'étranger lorsqu'elles reviennent pour des visites annuelles ou en prévision de leur retraite finale. Dans un pays où les systèmes et les institutions sont défaillants et où les possibilités d'autres formes d'investissement sont limitées, les Soudanais ont investi massivement dans l'immobilier. À Khartoum, les revenus locatifs sont - étaient - la seule forme de financement de la retraite pour de nombreux citoyens.

Le contexte social et politique soudanais pendant la formation du mouvement moderne en architecture de 1900 à 1970 a profondément influencé le développement de l'architecture de Khartoum. Cela a conduit à une identité architecturale unique. Il en est ressorti une forme d'architecture qui s'adaptait aux conditions climatiques, ainsi qu'aux besoins socioculturels de la population. Des bandes de béton armé, de profondes vérandas, de grands balcons et des panneaux de briques de parement ont fini par caractériser de nombreuses maisons de la ville. Au fil du temps, ces maisons sont devenues des bâtiments à plusieurs étages et à fonctions mixtes.

Un architecte soudanais, Omer Siddig, a joué un rôle dans le développement de l'identité architecturale de la ville. Il est également mon père, avec qui j'ai suivi une formation pendant de nombreuses années et qui est en train de terminer un livre sur ses archives, principalement des bâtiments à Khartoum. Dans ces archives, il explique comment une forme unique de développement résidentiel est apparue lorsque son entreprise a passé plus de 20 ans à fournir des solutions de construction pour des besoins dynamiques des familles :

Le modèle qui a évolué a été adopté et reproduit à grande échelle ; il permettait à la famille d'occuper le rez-de-chaussée tandis que les niveaux supérieurs comprenaient des appartements destinés aux enfants de la famille à mesure qu'ils se mariaient. Ce système reproduisait le modèle des maisons des familles élargies dans les zones rurales d'où étaient originaires la plupart des habitants de Khartoum... Cela permettait aux maisons d'intégrer des locations aux niveaux supérieurs sans compromettre l'intimité de la maison principale.

La perte

Alors que la ville continue d'être détruite, il faut aussi s'interroger sur la perte de tout ce que les gens ont acquis au cours de leur vie et sur les conséquences qui en résulteront.

Quitter Khartoum, c'est laisser derrière soi des biens, des opportunités de revenus, l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Quitter Khartoum signifie une crise humanitaire de grande ampleur qui affectera non seulement le reste du Soudan, mais aussi toute la région, car plus de six millions de personnes auront tout perdu.

Une guerre à Khartoum signifie non seulement le déplacement de personnes et la destruction de bâtiments et d'infrastructures, mais aussi la perte d'un riche patrimoine. Les gens ont perdu des vies, des moyens de subsistance, des communautés, des innovations uniques, leur sens du lieu, leur appartenance et leur identité, ainsi que le refuge que leur offrait la ville. Cela signifie la perte d'un espoir et d'un rêve qui aurait pu se réaliser.

Professor of Architecture and SARChI: DST/NRF/SACN Research Chair in Spatial Transformation (Positive Change in the Built Environment), Tshwane University of Technology