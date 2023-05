Burkina Faso: Insécurité dans la Kossi - Une embuscade terroriste fait 25 morts

Le 27 mai 2023, un convoi sécurisé par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a quitté Nouna pour Dédougou. Au niveau du village de Lékuy, il a été victime d'une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés (HANI). Malgré la riposte de nos forces combattantes, l'on déplore au moins 25 morts, une vingtaine de blessés et des dégâts matériels.

Depuis le début du mois de mai 2023, la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée dans la Kossi. Son chef-lieu, Nouna, est quasiment isolé des autres villes du pays à cause des contrôles régulier, des enlèvements et des assassinats perpétrés par les terroristes sur les différents axes routiers. C'est dans ce contexte que le 27 mai 2023, un convoi sécurisé a été initié. Il était question d'escorter les candidats au concours des Eaux et Forêts dont l'écrit a eu lieu le 28 mai. Des habitants en urgence de se rendre à Dédougou ont aussi saisi l'occasion. Selon les informations, plus de 200 personnes ont embarqué à bord de deux cars et de deux camions. Un nombre important de FDS et de VDP assurait la sécurité du convoi.

Mais à mi-chemin, précisément à une vingtaine de kilomètres de la destination, le convoi est tombé dans une embuscade. Selon les témoignages, c'est une mine que les HANI (plus de 200) ont d'abord fait exploser. Puis ils ont ouvert le feu sur le convoi. Les FDS et VDP leur ont opposé une riposte farouche pour protéger les civils. Cela a permis au convoi de faire demi-tour pour regagner Nouna avec les civils. Malheureusement, l'on déplore au moins 25 morts : 15 VDP communaux de Nouna, 2 civils et 8 VDP nationaux. L'on a enregistré environ 23 blessés. Un pick-up a été brûlé et deux autres et des motos emportés par les assaillants. Cependant, la réaction de nos forces combattantes a permis d'éliminer un nombre important de terroristes. Le ratissage qui s'en est suivi a aussi permis de neutraliser d'autres.

Dans la soirée du 28 mai 2023, les corps des victimes ont été ramenés à Nouna. Cela a créé une grande désolation qui a rendu très calme la ville. Il importe alors que les autorités se penchent réellement sur le cas de cette province afin de sauver ce qui peut l'être.