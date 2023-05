Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Mai 2023

Guinée : Après le boycott des avocats- Le procès du massacre de 2009 suspendu

Le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée est suspendu depuis lundi, les avocats boycottant les audiences pour obtenir d'être payés au bout de huit mois. Le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée est suspendu depuis lundi, les avocats boycottant les audiences pour obtenir d'être payés au bout de huit mois, a constaté un correspondant de l'Afp. Constatant le boycott, la cour a renvoyé le procès à la semaine prochaine, a rapporté ce correspondant qui devait lui-même témoigner. Un collectif d'avocats, comprenant ceux de l'ancien président Moussa Dadis Camara et d'une dizaine d'anciens officiels militaires et gouvernementaux, avait donné aux autorités jusqu'à lundi pour satisfaire leurs demandes : aide financière à leurs clients pour leur défense, création d'un fonds pour payer les honoraires des avocats et amélioration de leurs conditions de travail dans la salle d'audience. (Source : africanews)

Niger : Lutte antiterroriste-Deux soldats et 55 « terroristes » tués dans une opération

Deux soldats et 55 « terroristes », dont plusieurs hauts responsables militaires de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), ont été tués lors d'une opération conjointe des armées du Niger et du Nigeria menée du 6 au 28 mai, a annoncé lundi l'armée nigérienne. L'objectif principal de cette opération était « de neutraliser les terroristes » qui se trouvaient dans leur bastion d'Aregé, dans le nord-est du Nigeria, frontalier du Niger, selon le bulletin des opérations militaires dans la région de Diffa (sud-est du Niger), consulté lundi par l'Afp. Parmi les 55 « terroristes neutralisés » figurent « plusieurs hauts responsables militaires » ainsi que « plusieurs leaders religieux », précise le bulletin.

Burkina Faso : Insécurité dans la Kossi- Une embuscade terroriste fait 25 morts

Le 27 mai 2023, un convoi sécurisé par les Forces de défense et de sécurité (Fds) et les Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) a quitté Nouna pour Dédougou. Au niveau du village de Lékuy, il a été victime d'une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés (Hani). Malgré la riposte de nos forces combattantes, l'on déplore au moins 25 morts, une vingtaine de blessés et des dégâts matériels. Depuis le début du mois de mai 2023, la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée dans la Kossi. Son chef-lieu, Nouna, est quasiment isolé des autres villes du pays à cause des contrôles régulier, des enlèvements et des assassinats perpétrés par les terroristes sur les différents axes routiers. C'est dans ce contexte que le 27 mai 2023, un convoi sécurisé a été initié. Il était question d'escorter les candidats au concours des Eaux et Forêts dont l'écrit a eu lieu le 28 mai. Des habitants en urgence de se rendre à Dédougou ont aussi saisi l'occasion. Selon les informations, plus de 200 personnes ont embarqué à bord de deux cars et de deux camions. Un nombre important de FDS et de VDP assurait la sécurité du convoi. Malheureusement, l'on déplore au moins 25 morts : 15 VDP communaux de Nouna, 2 civils et 8 VDP nationaux. L'on a enregistré environ 23 blessés. (Source : L’observateur Paalga)

Côte D’Ivoire : Taekwondo- Cissé Cheick Sallah à jamais dans la légende !

Le taekwondo-in ivoirien, Cissé Cheick Sallah, a été distingué le samedi 27 mai 2023, à Baku, en Azerbaïdjan. La Fédération internationale de taekwondo (Wt) lui a décerné, en marge des 26e championnats du monde (29 mai au 4 juin), le trophée du meilleur athlète des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.Cissé Cheick Sallah avait décroché la médaille d’or dans la catégorie des -80 Kg hommes contre le Britannique Lutalo Muhammad (8-6).Une performance mémorable qui a, non seulement propulsé l’athlète dans les livres d’or du Taekwondo en Afrique et dans le monde, mais avec lui, la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd), dirigée alors par le président Bamba Cheick Daniel, et toute la Côte d’Ivoire. A chacune de ses apparitions sur le tatami, on sentait cette rage de vaincre qui fait les grands champions sportifs. Exactement comme le président Bamba Cheick, dans son projet olympique voyait nos athlètes », se souvient Me Anzoumana Siaka, ancien secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Politique - Aliou Sané, de « Y en a marre » et de F24, arrêté lors de heurts à Dakar (avocat)

Le journaliste Aliou Sané, membre du mouvement ‘’Y en marre’’ et de la coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile F24, a été arrêté lundi à Dakar, a appris l’APS de Me Moussa Sarr, son avocat. Selon Me Sarr, Sané a été appréhendé par les forces de l’ordre en même temps que d’autres personnes dont il ignore le nombre et l’identité. Abdou Khafor Kandji, un militant de « Y en a marre », a confirmé à l’APS l’arrestation du journaliste et militant de la coalition F24. Selon Me Moussa Sarr, il a été emmené au commissariat de police de Dieuppeul, à Dakar. L’avocat dit avoir attendu pendant trois heures devant les locaux dudit commissariat sans pouvoir rencontrer son client. « Tout suspect a le droit d’être assisté par son avocat, dès son interpellation », a-t-il rappelé, considérant l’« interdiction » faite à lui de s’entretenir avec son client comme une conséquence des « dérives autoritaires qu’il y a dans ce pays ». (Source : adakar.com)

Tchad : Tueries dans le sud du pays- Les évêques tiennent le gouvernement responsable

D’après la Conférence des évêques du Tchad, les différentes tueries observées à travers le pays sont une manœuvre des autorités de transition pour se maintenir au pouvoir. Dans un communiqué publié le dimanche 28 mai 2023, la conférence des évêques du Tchad évalue la portée des évènements sanglants et la pénurie des produits de première nécessité. D’après le document signé du président de la Conférence des évêques du Tchad, Mgr Edmond, Djitangar, ces pratiques deviennent structurelles. Les maux que vivent les populations tendent à se multiplier, à s'étendre dans l'espace, à durer dans le temps, en cette fin de la deuxième transition. Il faut immédiatement trouver des solutions pour que ces barbaries s'arrêtent. » Les tueries sont signalées dans les différentes régions du pays. (Source : Journal du Tchad)

Ouganda : Loi anti- homosexuelle- Réactions à la nouvelle loi anti-LGBT

Le président ougandais, Yoweri Museveni a ratifié une nouvelle loi anti-LGBT, largement condamnée par les défenseurs des droits de l’homme mais soutenue par de nombreux habitants du pays d’Afrique de l’Est. Toutefois certains considèrent que légiférer sur la question LGBT n’est pas une priorité lorsque des droits fondamentaux comme l'accès à l'éducation et aux services de santé sont bafoués.« Ce n'est pas ce dont nous avons besoin en ce moment. Nous ne pouvons pas parler de ce type de droits alors que les droits fondamentaux tels que les droits de l'homme, les droits à l'accès à l'éducation et aux services de santé n'ont pas été défendus et que nous nous battons pour d'autres droits », s’agace Shem Luyombya, résident à Kampala. La version signée par Yoweri Museveni ne criminalise pas les personnes qui s’identifient comme LGBTQ, contrairement au projet de loi antérieur. Les défenseurs des droits des LGBTQ estiment que la nouvelle législation est inutile dans un pays où l'homosexualité est depuis longtemps illégale en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalise l'activité sexuelle contre nature. (Source : Africanews)

Une sélection de Bamba Moussa