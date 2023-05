Congo-Kinshasa: Lualaba - Le minier Glencore renouvelle son engagement en faveur de la protection de la biodiversité

L'entreprise Glencore à travers Kamoto Copper Company et Mutanda Mining qui exploitent le cuivre et le cobalt à Kolwezi dans le Lualaba, a renouvelé son engagement en faveur de la protection de la biodiversité dans ses installations industrielles. I

Elle l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public mercredi le 24 mai dont une copie est parvenue, vendredi 26 mai, à Radio Okapi.

Glencore a renouvelé cet engagement à l'occasion de la journée internationale de la diversité biologique.

Pour ce géant minier, la diversité biologique est un atout mondial d'une valeur considérable pour les générations futures.

Dans ce communiqué, Glencore rappelle que ses objectifs environnementaux est de minimiser et de gérer ses impacts et, une fois ses activités en RDC terminées, de rendre les terres à une utilisation durable.

Glencore indique qu'il est en partenariat avec l'Université de Lubumbashi pour un projet de recherche et développement sur les zones humides artificielles, qui pourrait jouer un rôle important dans l'infrastructure écologique locale, et traiter naturellement les eaux pluviales à l'aide des espèces de flore aquatique indigènes.

Divers autres projets sont en cours dans les exploitations de Glencore notamment à Kamoto Copper Company S.A. (KCC) et Mutanda Mining SARL (MUMI), y compris la réhabilitation progressive et les plans de biodiversité au niveau du site pour stimuler les progrès.

Il y a notamment le reboisement de la forêt de Miombo qui couvre une grande partie de la région de Kolwezi. Ce projet vise à planter jusqu'à 100 000 plantules chaque année dans la zone autour des opérations de KCC, pendant cinq ans.

Il est aussi prévu la réhabilitation progressive du site de MUMI, y compris la plantation de plus de 20 espèces de 1800 jeunes arbres sur trois hectares par an.

A l'occasion de la journée internationale de la diversité biologique, le directeur de Copper Africa, Clint Donkin, a déclaré:

« Certains des sites industriels de Glencore en RDC datent de plusieurs décennies et, dans certains cas, l'entreprise a hérité d'un environnement considérablement altéré. Quel que soit l'héritage, pour chaque site, nous nous efforçons de comprendre l'impact de chacune de nos activités minières sur les différents aspects de l'environnement et de compiler un plan de gestion de la biodiversité solide, qui spécifie les risques et les stratégies d'atténuation. Nous nous appuyons ensuite sur des études de référence continues et détaillées sur la faune et la flore terrestres et aquatiques pour améliorer nos performances et les résultats de nos projets ».