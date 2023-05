Congo-Kinshasa: Maniema - Les écoles de Kalima reçoivent une dotation des manuels des sciences de la vie et de la terre

Plus de 50 livres des sciences de la vie et de la terre ont été remis, samedi 27 mai, aux chefs d'établissements organisant l'option scientifique dans la sous division de Kalima, au territoire de Pangi (Maniema).

Ces manuels sont un don du chef de secteur de Beia, Jules Swedi Mindo dit Anastaili. Ils sont destinés aux classes de septième et quatrième année des humanités scientifique des écoles de la commune rurale de Kalima, y compris les écoles de Beia rural.

Pour l'inspecteur exploitant du pool secondaire de Kalima, Pierre Amundala Kalungu, ces manuels sont très importants pour l'apprentissage des élèves.

« Ce livre prépare la jeunesse de demain. Dans ce livre, nous trouvons les sciences de la vie et de la terre, la cytologie, la physiologie humaine, la génétique, les grands courants de l'éducation et l'écologie pour les classes de quatrième année des humanités scientifique. Pour la septième, la botanique, la zoologie, toutes les sciences de la vie et de la terre existe dans ce manuel. C'est un bon manuel conformément au nouveau programme du DAS », a-t-il expliqué.

Le préfet de l'institut Musuku, Christophe Amisi a remercié le donateur :

« Je manque les mots pour exprimer nos remerciements. J'avais un problème sérieux de ces manuels. Je me suis renseigné dernièrement à Kinshasa, on m'a dit que ce livre coûtait 40 dollars. Quand quelqu'un débourse de l'argent pour acheter plus de 50 livres pour des écoles quand vous faites fois 40 dollars vous voyez vous-même l'argent qu'il a perdu plus le transport. L'institut Musuku vraiment vous remercie grandement ».

Les frais de transport de ces manuels de Kinshasa à Kalima ont été assurés par le chef de secteur Jules Swedi Mindo.